Schoof: 'Asielwetten konden bijna ongewijzigd door'

Premier Dick Schoof heeft vrijdagmiddag bij zijn wekelijkse persconferentie gereageerd op het akkoord van het kabinet op de asielplannen van migratieminister Marjolein Faber (PVV). Volgens Schoof waren de asielwetten goede wetten en konden ze daarom bijna ongewijzigd worden doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Asielminister Marjolein Faber liet eerder al weten dat zij haar wetsvoorstellen die tot een lagere instroom van asielzoekers zouden moeten leiden, niet wil aanpassen. Dat is te zien in bovenstaande video.

De Raad van State deelt deze mening niet. De belangrijke kabinetsadviseur adviseerde migratieminister Marjolein Faber (PVV) juist om de wetten eerst flink aan te passen, maar Faber liet voor aanvang van de ministerraad al weten behalve een "kleine correctie" niets te willen wijzigen aan haar asielwetten.

'Volop debat'

De minister-president zei dat er goed is gekeken naar de adviezen van de Raad van State. De wetten zijn maar op één punt aangepast, en verder is ook de toelichting op verschillende plekken aangepast. Het blijft onduidelijk waarop precies, behalve dat het om verduidelijkingen en juridische toelichtingen gaat. Faber heeft alleen een persbericht gedeeld en deelt later op vrijdag de teksten van haar wetsvoorstellen.

"Daarmee denken wij dat we een goed pakket neerleggen en kan er nu in de Kamer ook volop een debat plaatsvinden", aldus de premier. De coalitie heeft in de Tweede Kamer een meerderheid, maar niet in de Eerste Kamer. Dat terwijl oppositiepartijen die nodig zijn voor een meerderheid in de Senaat zeer kritisch zijn op de plannen van Faber en vinden dat zij de adviezen van de Raad van State serieus moet nemen.

Hart van Nederland/ANP