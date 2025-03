Kabinet geeft akkoord op asielwetten Faber na 'verduidelijkingen' in toelichting

Het kabinet heeft tijdens de wekelijkse ministerraad akkoord gegeven op de asielwetten van Marjolein Faber. De Raad van State had veel kritiek op de plannen van de PVV-bewindsvrouw en adviseerde om deze niet zonder aanpassingen naar de Tweede Kamer te sturen. Faber trekt 115 miljoen euro extra uit voor de invoering en uitvoering van haar asielwetten. Het is onduidelijk of het gaat om een eenmalig of jaarlijks bedrag.

Asielminister Marjolein Faber liet eerder al weten dat zij haar wetsvoorstellen die tot een lagere instroom van asielzoekers zouden moeten leiden, niet wil aanpassen. Dat is te zien in bovenstaande video.

Voor aanvang van de ministerraad liet Faber vrijdag al weten, op een "kleine correctie" na, niets te willen wijzigen aan haar asielwetten. Dit ondanks de kritiek van de Raad van State op het feit dat ze geen toelichting wilde geven op haar wetsvoorstellen.

Faber heeft onder andere de juridische toelichting aangepast. Volgens haar veranderen de aanpassingen niets aan de inhoud van de wetten. Eerder op vrijdag zei ze nog dat er helemaal niets aan haar wetsvoorstellen zou veranderen, ook niet aan de toelichting.

'Onbehoorlijk bestuur'

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman stellen in een gezamenlijke brandbrief dat "de asielvoorstellen van asiel- en migratieminister Marjolein Faber in strijd zijn met kinderrechten en getuigen van onbehoorlijk bestuur."

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer laten weten dat "nu het kabinet de adviezen van kundige mensen en organisaties in de wind slaat", ze "de noodzaak voelen om te waarschuwen voor de rampzalige gevolgen van deze wetten op onze samenleving".

Hart van Nederland/ANP