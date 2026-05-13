Politie gebruikte vorig jaar fors vaker geweld bij ingrepen

De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan een jaar eerder. Volgens nieuwe cijfers werd in 2025 bij ruim 25.000 incidenten geweld ingezet. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2024. Agenten kwamen vorig jaar ruim 2,6 miljoen keer in actie.

Bijna een derde van het geweld werd gebruikt tijdens aanhoudingen. Vooral fysiek geweld nam flink toe. Dat gebeurde onder meer bij demonstraties, zegt Corry van Breda van de politie. Het aantal meldingen van fysiek geweld steeg van ruim 24.000 naar meer dan 26.500 gevallen.

De politie moet de laatste jaren steeds vaker geweld gebruiken om de orde te herstellen. Vorig jaar mei raakten demonstranten en agenten slaags tijdens een pro-Palestina-demonstratie bij de Haagse campus van de Universiteit Leiden, zoals te zien is in bovenstaande video.

Volgens Van Breda hangt het optreden van agenten samen met het gedrag waarmee zij te maken krijgen. Eerder deze maand werd al bekend dat geweld tegen agenten vorig jaar ook toenam en heftiger werd.

Grote stijging in Rotterdam en Oost-Brabant

In de meeste regio's steeg het aantal geweldsincidenten licht, maar vooral Rotterdam viel op. Daar nam het aantal incidenten waarbij agenten geweld gebruikten met bijna 42 procent toe. Ook in Oost-Brabant was een duidelijke stijging zichtbaar, met ongeveer 15 procent meer incidenten.

Agenten gebruikten vorig jaar ook vaker hulpmiddelen als de diensthond, het stroomstootwapen, het spuugmasker en de uitschuifbare wapenstok. Binnen de mobiele eenheid lopen ondertussen proeven met nieuwe middelen, zoals grotere peppersprays en een traanopwekkende stof in waterwerpers.

Honderden zaken nader onderzocht

In 1686 gevallen keek de politie achteraf uitgebreider naar het gebruikte geweld. In 369 zaken bleek dat agenten niet volgens de interne regels hadden gehandeld. Dat betekent volgens de politie niet automatisch dat het geweld onrechtmatig was.

In vijftien gevallen volgde uiteindelijk een sanctie. Twee medewerkers kregen een voorwaardelijk ontslag opgelegd. Volgens Van Breda gaat het in de meeste situaties goed, maar wordt er wel serieus gekeken naar incidenten waarbij fouten zijn gemaakt.