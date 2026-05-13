Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie gebruikte vorig jaar fors vaker geweld bij ingrepen

Beleid

Vandaag, 08:58

Link gekopieerd

De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan een jaar eerder. Volgens nieuwe cijfers werd in 2025 bij ruim 25.000 incidenten geweld ingezet. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2024. Agenten kwamen vorig jaar ruim 2,6 miljoen keer in actie.

Bijna een derde van het geweld werd gebruikt tijdens aanhoudingen. Vooral fysiek geweld nam flink toe. Dat gebeurde onder meer bij demonstraties, zegt Corry van Breda van de politie. Het aantal meldingen van fysiek geweld steeg van ruim 24.000 naar meer dan 26.500 gevallen.

De politie moet de laatste jaren steeds vaker geweld gebruiken om de orde te herstellen. Vorig jaar mei raakten demonstranten en agenten slaags tijdens een pro-Palestina-demonstratie bij de Haagse campus van de Universiteit Leiden, zoals te zien is in bovenstaande video.

Volgens Van Breda hangt het optreden van agenten samen met het gedrag waarmee zij te maken krijgen. Eerder deze maand werd al bekend dat geweld tegen agenten vorig jaar ook toenam en heftiger werd.

Grote stijging in Rotterdam en Oost-Brabant

In de meeste regio's steeg het aantal geweldsincidenten licht, maar vooral Rotterdam viel op. Daar nam het aantal incidenten waarbij agenten geweld gebruikten met bijna 42 procent toe. Ook in Oost-Brabant was een duidelijke stijging zichtbaar, met ongeveer 15 procent meer incidenten.

Agenten gebruikten vorig jaar ook vaker hulpmiddelen als de diensthond, het stroomstootwapen, het spuugmasker en de uitschuifbare wapenstok. Binnen de mobiele eenheid lopen ondertussen proeven met nieuwe middelen, zoals grotere peppersprays en een traanopwekkende stof in waterwerpers.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Honderden zaken nader onderzocht

In 1686 gevallen keek de politie achteraf uitgebreider naar het gebruikte geweld. In 369 zaken bleek dat agenten niet volgens de interne regels hadden gehandeld. Dat betekent volgens de politie niet automatisch dat het geweld onrechtmatig was.

In vijftien gevallen volgde uiteindelijk een sanctie. Twee medewerkers kregen een voorwaardelijk ontslag opgelegd. Volgens Van Breda gaat het in de meeste situaties goed, maar wordt er wel serieus gekeken naar incidenten waarbij fouten zijn gemaakt.

Door ANP

Lees ook

Politie onderzoekt ME-optreden na duel FC Utrecht–Feyenoord
Politie onderzoekt ME-optreden na duel FC Utrecht–Feyenoord
Politiegeweld stabiliseert: vaak bij verwarde mensen, schoten vooral op dieren
Politiegeweld stabiliseert: vaak bij verwarde mensen, schoten vooral op dieren
Studentenvakbond opent meldpunt voor politiegeweld bij demonstraties
Studentenvakbond opent meldpunt voor politiegeweld bij demonstraties
Halsema over beelden politiegeweld: 'Zien er ernstig uit'
Halsema over beelden politiegeweld: 'Zien er ernstig uit'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.