Halsema over beelden politiegeweld: 'Zien er ernstig uit'

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gereageerd op beelden van mogelijk politiegeweld tegen demonstranten. In een brief aan de gemeenteraad laat ze weten dat de beelden “ernstig” ogen. Ze voegt er echter aan toe dat een goed oordeel lastig is zonder de volledige context van de situatie te kennen. Dit laat Halsema weten naar aanleiding van video's die op sociale media circuleren.

Woensdagavond stonden opnieuw honderden pro-Palestijnse demonstranten op de Dam, ondanks het demonstratieverbod dat op dat moment nog voor die locatie gold. In de bovenstaande video vertellen zij waarom ze daar ondanks het verbod toch weer staan.

De burgemeester gaat in de brief in op filmpjes die opdoken van politiegeweld tijdens een verboden demonstratie op de Dam zondag. Daar zou de politie een persoon hebben geslagen, waardoor diegene gewond raakte. Ook doelt Halsema op beelden van het politieoptreden na een verboden demonstratie woensdagavond op de Dam. Hierop is te zien hoe agenten van de Mobiele Eenheid schreeuwen tegen opgepakte demonstranten en ze slaan met wapenstokken.

Beelden worden onderzocht

Volgens Halsema worden beide incidenten nu met hoge prioriteit onderzocht door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). "Er zal worden nagegaan of het geweld dat is toegepast in overeenstemming was met de ambtsinstructies,” aldus de burgemeester.

De demonstraties waarop de beelden betrekking hebben, waren verboden door de gemeente. Ondanks het verbod kwamen honderden demonstranten toch bijeen op de Dam, wat leidde tot ingrijpen door de politie. De video's die daarna opdoken, roepen veel vragen en zorgen op bij zowel inwoners, gemeenteraadsleden en politiek Den Haag.

Zorgvuldigheid

Naast de politie onderzoekt ook het OM de omstandigheden en het optreden tijdens deze gebeurtenissen. De uitkomsten van dit onderzoek moeten uitwijzen of er sprake was van excessief geweld of dat het politieoptreden volgens protocol verliep.

Halsema benadrukt dat zij de situatie serieus neemt en dat de gemeente nauw betrokken blijft bij het verdere onderzoek. "We moeten zorgvuldig zijn in onze beoordeling,” schrijft zij in haar brief.