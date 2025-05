Politiegeweld stabiliseert: vaak bij verwarde mensen, schoten vooral op dieren

De politie gebruikte vorig jaar bij ruim 36.000 incidenten geweld, ongeveer even vaak als het jaar ervoor. De inzet van een vuurwapen door agenten daalde ten opzichte van eerdere jaren, meldt de politie dinsdag.

De politie spreekt van een stabilisering van het geweldsgebruik, na jaren van toename. "Dat is een positieve ontwikkeling, maar waardoor het komt, weten we nog niet precies", aldus Peter Holla, politiechef in Amsterdam en landelijk portefeuillehouder geweld.

De Landelijke Studentenvakbond is een meldpunt gestart waar studenten kunnen aangeven als ze te maken krijgen met politiegeweld tijdens demonstraties. Onlangs kwam het bij de Haagse campus van de Universiteit Leiden nog tot een confrontatie tussen demonstranten en politie, zo is te zien in bovenstaande video.

Onder controle brengen

Bij het toepassen van geweld door de politie ging het 23.912 keer om fysiek geweld om een verdachte onder controle te brengen. In 38 procent van de gevallen betrof dit "mensen met onbegrepen gedrag", ruim 4 procentpunt meer dan in 2023. Volgens de politie gaat het vaak om mensen die psychisch in de war zijn.

"Zulke situaties vragen om samenwerking met zorgpartners", zegt Holla. "Deze mensen hebben niet altijd politie, maar vooral hulp nodig. Personen met onbegrepen gedrag zijn vaak onberekenbaar en daarom gevaarlijk voor henzelf en hun omgeving."

Dieren

Agenten gebruikten vorig jaar 1.760 keer hun vuurwapen, waarbij 214 keer gericht werd geschoten. In 194 gevallen was dat om een ernstig gewond dier uit zijn lijden te verlossen, en in acht gevallen gericht op een agressief dier. De wapenstok werd 3.167 keer geregistreerd als gebruikt, het stroomstootwapen 1.114 keer en pepperspray 749 keer.

Het aantal klachten over politiegeweld steeg. Vooral ging het om geweld bij maatschappelijke onrust, zoals blokkades van snelwegen door milieuactivisten. Klachten worden onderzocht door een speciaal team.

De politie kwam bij ruim drie miljoen incidenten in actie. Daarvan werd in minder dan 1 procent (0,74 procent) geweld gebruikt.

ANP