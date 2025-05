Studentenvakbond opent meldpunt voor politiegeweld bij demonstraties

De Landelijke Studentenvakbond is een meldpunt gestart waar studenten kunnen aangeven als ze te maken krijgen met politiegeweld tijdens demonstraties. "We zien dat het aantal geweldsincidenten aan het escaleren is. Steeds meer studenten geven aan zich niet meer veilig te voelen tijdens en na een demonstratie", zegt LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache.

Onlangs kwam het bij de Haagse campus van de Universiteit Leiden nog tot een confrontatie tussen demonstranten en politie, zo is te zien in bovenstaande video.

De studentenvakbond wijst onder meer op het ingrijpen van de politie bij een pro-Palestijnse demonstratie bij een Haagse vestiging van de Universiteit Leiden en bij een protest bij de Radboud Universiteit. De vakbond zegt dat meerdere studenten daarbij gewond zijn geraakt.

Karbache vindt dat onderwijsinstellingen hun studenten moeten beschermen in plaats van de politie te sturen. "Het mag niet zo zijn dat je liever je eigen studenten in het ziekenhuis ziet terechtkomen, dan het gesprek met ze aan te gaan over de banden met instellingen in bijvoorbeeld Israël."

Bij het meldpunt kunnen studenten anoniem hun verhaal doen.

