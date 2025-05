Demonstratie Universiteit Nijmegen loopt uit de hand: 'beveiliger in hand gebeten'

De Radboud Universiteit in Nijmegen en medewerkers hebben aangifte gedaan bij de politie van fysiek geweld en huisvredebreuk door een aantal pro-Palestijnse betogers. Volgens de universiteit is een beveiliger in de hand gebeten. Een andere medewerker zou zijn "vastgegrepen en geslagen", een derde werd gekrabd. De politie meldde eerder al dat drie activisten zijn aangehouden.

Woensdag ging een groep van dertig tot veertig betogers een universiteitsgebouw aan de Houtlaan binnen. De betogers kwamen volgens de politie later zelf weer naar buiten. Tijdens de aanhoudingen is een demonstrant gebeten door een politiehond en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Voorzitter van het college van bestuur Alexandra van Huffelen noemt het in een verklaring "een schande dat onze eigen medewerkers op deze manier worden belaagd". Ze spreekt van "grensoverschrijdend gedrag dat alle perken te buiten gaat".

Banden verbreken

In Utrecht betogen pro-Palestijnse activisten bij het universiteitscomplex aan de Wittevrouwenstraat, waar onder meer een bibliotheek van de universiteit is gevestigd. Ze hebben onder meer enkele tenten en Palestijnse vlaggen meegenomen. Ze eisen dat het universiteitsbestuur alle banden verbreekt met instellingen in Israël die volgens hen medeplichtig zijn aan 'genocide' op Palestijnen.

Dinsdagmiddag liep een pro-Palestina-demonstratie bij het Wijnhaven-gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag. Een grote groep actievoerders drong het gebouw binnen. Na meerdere waarschuwingen van de politie werd het pand ontruimd. De Mobiele Eenheid greep daarop in en drong de activisten weg van het gebouw. Er werden 75 mensen aangehouden.

ANP