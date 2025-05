Sloten vernield, doxing, 75 arrestaties: dit gebeurde er bij universiteit in Den Haag

De politie heeft dinsdag bij de pro-Palestina-demonstratie bij de Haagse campus van de Universiteit Leiden in totaal 75 mensen aangehouden. Dat bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Het ging volgens de politie onder meer om 44 aanhoudingen wegens vernieling, meerdere voor verstoring van de openbare orde, enkele voor geweldpleging en één persoon werd opgepakt wegens doxing.

De demonstratie begon rond 13.00 uur toen een grote groep actievoerders het Wijnhaven-gebouw binnendrong. Na meerdere waarschuwingen van de politie werd het pand ontruimd. De Mobiele Eenheid greep daarop in en drong de activisten weg van het gebouw.

Vernielde sloten en barricades

Volgens de universiteit zijn tijdens de bezetting onder meer sloten van nooddeuren vernield en werden barricades opgeworpen in het gebouw. Daarom bleef het gebouw dinsdag gesloten. "Er zijn geen actievoerders meer aanwezig in Wijnhaven," meldde de universiteit dinsdagavond in een liveblog.

De gebouwen Wijnhaven en Beehive gaan woensdag weer open. Wel worden de toegangscontroles verscherpt, waarschuwt de universiteit. "De LU-Card-controles zullen worden geïntensiveerd", staat in de update. Studenten en medewerkers wordt gevraagd om op tijd te komen, omdat het betreden van de gebouwen mogelijk meer tijd kost dan normaal. Ook is er woensdag extra beveiliging aanwezig.