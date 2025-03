Man (38) overlijdt na aanhouding in Oss: OM sluit politiegeweld niet uit

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd met de 38-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag overleed op de binnenplaats van het politiebureau aan de Raadhuislaan in Oss. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie werd hij "onwel", maar wat de uiteindelijke doodsoorzaak is geweest, wordt nog onderzocht.

"Of er door de man of door de politie geweld is gebruikt, zal onderdeel uitmaken van het onderzoek", meldt het OM. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, wat gebruikelijk is wanneer iemand overlijdt op het terrein van de politie.

Verzetting tegen aanhouding

De man werd aangehouden na een melding van inbraak en vernielingen in een garage in Oss. Volgens het OM verzette hij zich tegen de aanhouding. Op het politiebureau "bleek dat de man onwel was geworden". De politie heeft nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

ANP