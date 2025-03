Arrestant overleden op binnenplaats van politiebureau in Oss

Een arrestant is overleden nadat hij onwel werd op de binnenplaats van het politiebureau in Oss. De man was aangehouden voor een inbraak in de Noord-Brabantse plaats. Politieagenten probeerden hem te reanimeren. Ook arriveerden een ambulance en een traumahelikopter. Maar het lukte niet meer hem te redden.

Op de binnenplaats van het politiebureau wordt onderzoek gedaan. Dat gebeurt door de afdeling forensische opsporing van een andere politie-eenheid en onder leiding van de Rijksrecherche. Dat is standaardprocedure om de onafhankelijkheid van het onderzoek te verzekeren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP