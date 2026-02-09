Politie onderzoekt ME-optreden na duel FC Utrecht–Feyenoord

De politie meldt maandag dat het optreden van de ME tegen Feyenoordsupporters na het duel FC Utrecht–Feyenoord van zondagmiddag wordt onderzocht. Tijdens het optreden werden wapenstokken en pepperspray ingezet tegen de Rotterdammers.

Het geweld werd volgens de politie gebruikt nadat Feyenoordsupporters de confrontatie zochten met aanhangers van FC Utrecht. Volgens een politiewoordvoerder hing er na de wedstrijd een 'zeer grimmige sfeer' en zag de ME zich genoodzaakt in te grijpen.

Onderzoek

Politiegeweld wordt altijd onderzocht, benadrukt de woordvoerder. Het is niet bekend of er ook geweld is gebruikt tegen FC Utrecht-supporters. Ook is nog onduidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek worden verwacht.