Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie onderzoekt ME-optreden na duel FC Utrecht–Feyenoord

Politie onderzoekt ME-optreden na duel FC Utrecht–Feyenoord

Crime

Vandaag, 11:07

Link gekopieerd

De politie meldt maandag dat het optreden van de ME tegen Feyenoordsupporters na het duel FC Utrecht–Feyenoord van zondagmiddag wordt onderzocht. Tijdens het optreden werden wapenstokken en pepperspray ingezet tegen de Rotterdammers.

Het geweld werd volgens de politie gebruikt nadat Feyenoordsupporters de confrontatie zochten met aanhangers van FC Utrecht. Volgens een politiewoordvoerder hing er na de wedstrijd een 'zeer grimmige sfeer' en zag de ME zich genoodzaakt in te grijpen.

Eerder deze maand was er nog een actie tegen politiegeweld, zoals te zien in deze video:

Tientallen mensen bij protest tegen politiegeweld in Utrecht
2:48

Tientallen mensen bij protest tegen politiegeweld in Utrecht

Onderzoek

Politiegeweld wordt altijd onderzocht, benadrukt de woordvoerder. Het is niet bekend of er ook geweld is gebruikt tegen FC Utrecht-supporters. Ook is nog onduidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek worden verwacht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Woede bij Feyenoord-supporters na hard politieoptreden in Utrecht
Woede bij Feyenoord-supporters na hard politieoptreden in Utrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.