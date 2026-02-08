Woede bij Feyenoord-supporters na hard politieoptreden in Utrecht

De officiële supportersvereniging van Feyenoord is boos over de behandeling van fans bij de wedstrijd tegen FC Utrecht, zondag in Stadion Galgenwaard. "Supporters verdienen respect", schrijft supportersvereniging De Feijenoorder in een verklaring. "Geen behandeling alsof zij bij voorbaat verdacht zijn."

De supporters reisden met de bus af naar Utrecht. Volgens De Feijenoorder stond bij aankomst een grote politiemacht klaar. De fans werden gefouilleerd "op basis van vage 'signalen' dat er mogelijk vuurwerk zou zijn meegenomen". Daarna moesten zij ook nog een keer worden gecontroleerd door stewards.

"Wij vinden deze gang van zaken buitenproportioneel, intimiderend en onacceptabel", aldus de supportersvereniging. Volgens De Feijenoorder moeten veiligheidsmaatregelen "proportioneel, zorgvuldig en goed onderbouwd" zijn. "Wat hier is gebeurd, staat daar wat ons betreft niet mee in verhouding." De vereniging wil een duidelijke verklaring van de betrokken instanties en roept op om voortaan te kiezen voor "een benadering die recht doet aan de grote groep goedwillende supporters".

Filmpjes van ME-geweld

Op X circuleren meerdere korte filmpjes die zouden zijn gemaakt na afloop van de wedstrijd, die FC Utrecht met 0-1 verloor. Op de beelden zijn agenten van de mobiele eenheid en de aanhoudingseenheid te zien. Zij gebruiken geweld tegen Feyenoord-supporters. Zo is te zien dat er met de lange wapenstok wordt geslagen en dat een agent pepperspray gebruikt tegen supporters die de bus instappen.

De politie laat weten mogelijk pas maandag inhoudelijk te reageren op de gebeurtenissen. Wel bevestigt een woordvoerster dat er twee aanhoudingen zijn verricht. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, een ander omdat die een stadionverbod had.