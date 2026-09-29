Kabinet wil koopkracht verbeteren, dit ga je ervan merken

Het kabinet schrapt de geplande bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen voor dit jaar. Eerst moeten werkgevers en vakbonden afspraken maken over hervormingen van deze uitkeringen. In het voorjaar wordt dan definitief bepaald of het van tafel gaat.

Ook wil het kabinet vanaf 2028 de vermogensbelasting in box 3 anders aanpakken. Dan moet belasting worden geheven over daadwerkelijk uitgekeerde winst, in plaats van over winst die alleen op papier bestaat. Om de koopkracht te verbeteren, wil het kabinet daarnaast de accijnzen op brandstof volgend jaar met 2,1 miljard euro verlagen. Werken moet daarnaast meer lonen, daarom verhoogt het kabinet de inkomensgrens voor het toptarief. Dit zal vooral fijn zijn voor mensen met hoge inkomens.

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'Niet-financiële wensen'

De plannen staan in het aangepaste begrotingsvoorstel van het kabinet. In een kabinetsbrief van zes kantjes leggen premier Jetten en minister Heinen (Financiën) uit met welke voorstellen op box 3, koopkracht en sociale zekerheid ze de oppositie tegemoet willen komen.

Hoewel veel van die plannen gaan om geld op de begroting, eindigt de brief met een alinea over 'niet-financiële wensen vanuit de oppositie'. "Dit stuk is opvallend, omdat Jetten en Heinen hier veel voorbeelden noemen van thema's die belangrijk zijn voor allerlei partijen", zegt politiek verslaggever Hannah Warnar van Hart van Nederland.

Voor de bühne

Denk aan grip op migratie (JA21), het stikstofpakket (BBB), AI (Volt), zorgfraude (50PLUS) en medisch-ethische vraagstukken (SGP en CU). Het kabinet laat weten bereid te zijn in gesprek te gaan met de oppositiepartijen over al deze onderwerpen, maar schaart het ondertussen onder een kopje dat ze "niet-financieel" noemen.

"Hiermee lijkt dit kopje voor de bühne te zijn, want het kabinet doet alsof ze luistert naar de oppositiewensen op grote thema's, maar is niet bereid hier geld voor uit te trekken."