Kabinet schrapt deel bezuinigingen: snellere stijging AOW-leeftijd van de baan

Het minderheidskabinet heeft de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels uit de boeken gehaald. De korting op uitkeringen is van de baan, net als de snellere stijging van de AOW-leeftijd.

Er was grote kritiek op het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, zo is te zien in bovenstaande video.

Enkele andere ingrepen, waaronder de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. Dat bevestigen Haagse bronnen aan Hart van Nederland.

Door deze bezuinigingen te schrappen of uit te stellen, hoopt de minderheidscoalitie zich te verzekeren van steun van met name PRO. De grootste oppositiepartij in zowel de Eerste als de Tweede Kamer trekt al sinds het aantreden van het kabinet samen op met de vakbonden tegen de aangekondigde ingrepen in de sociale zekerheid.

Korting op brandstofaccijns langzamer afgebouwd

In de begroting voor volgend jaar, waar de coalitiepartijen maandag na lange en moeizame onderhandelingen een akkoord sloten, is daarnaast 1,5 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtreparatie. Verder trekt het kabinet 400 miljoen euro uit voor de vaccinatie tegen gordelroos. Dit was een vurige wens van 50PLUS. Ook wordt de korting op de brandstofaccijns langzamer afgebouwd. Dit kost 750 miljoen euro. Daarnaast wordt het verhogen van het eigen risico met 60 euro met een jaar uitgesteld.

Een deel van de rekening wordt betaald door mensen met hogere inkomens. Zij gaan meer belasting betalen. Hiermee haalt het kabinet ongeveer 750 miljoen euro op. Ook gaat voor iedereen de heffing op leidingwater met een dubbeltje per 1000 liter omhoog.

Niet alle ingrepen die extra geld kosten, zijn al volledig gedekt. Het kabinet wil niet alleen van de oppositie, maar ook van de vakbonden horen waar dat geld vandaan moet worden gehaald.