LIVE | APB: Paternotte vindt dat oppositie met ideeën moet komen

In de Tweede Kamer zijn woensdag de Algemene Politieke Beschouwingen begonnen, veelal gezien als het belangrijkste politieke debat van het jaar. De spanning is extra groot omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste en Tweede Kamer. Voor steun aan de begroting is het daardoor afhankelijk van oppositiepartijen.

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Het debat verloopt in twee rondes. Op woensdag geven de fracties hun visie op de plannen die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Een dag later reageert de minister-president. Daarna volgt nog een debatronde en wordt er meestal gestemd over de ingediende moties.

Spreeklijst Algemene Politieke Beschouwingen 1. .Jesse Klaver - PRO 2. Jan Paternotte - D66 * Spreekt nu 3. Geert Wilders - PVV 4. Ruben Brekelmans - VVD 5. Joost Eerdmans - JA21 6. Henri Bontenbal - CDA 7. Ralf Dekker - FvD 8. Stephan van Baarle - DENK 9. Chris Stoffer - SGP 10. Christine Teunissen - PvdD 11. Mirjam Bikker - ChristenUnie 12. Jimmy Dijk - SP 13. Henk Vermeer - BBB 14. Jan Struijs - 50PLUS 15. Laurens Dassen - Volt 16. Gidi Markuszower - Groep Markuszower 17. Mona Keijzer - Lid Keijzer

Volg hieronder de belangrijkste ontwikkelingen uit het debat.

13.35 uur | Paternotte vindt dat oppositie met ideeën moet komen

Jan Paternotte blijft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen herhalen dat hij "superbenieuwd" is naar de ideeën uit de oppositie. De fractieleider van D66 probeert zo steun te verwerven voor de begroting die het minderheidskabinet heeft gepresenteerd met Prinsjesdag.

De D66'er vindt het bijvoorbeeld interessant om te horen welke ideeën het zelfstandige Kamerlid Mona Keijzer heeft om te zorgen dat er meer woonvormen komen voor ouderen, zoals 'knarrenhofjes'. Hij is ook bereid om te sleutelen aan het plan voor de belastingen, zoals Mirjam Bikker wil. De ChristenUnie-leider vindt dat werkenden te veel moeten opdraaien voor hogere defensieuitgaven. "Als u ideeën heeft om dat beter te maken of dat anders te doen, ik ben er superbenieuwd naar", aldus Paternotte.

12.50 uur | PvdD en Volt vallen D66 aan op klimaatbeleid

Christine Teunissen (PvdD) en Laurens Dassen (Volt) hebben D66-fractievoorzitter Jan Paternotte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangevallen op het klimaatbeleid van het kabinet. D66 profileert zich als partij die zich hard maakt voor het klimaat. Maandag concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de verduurzaming stagneert.

1:28 Klaver (PRO) stelt Paternotte (D66) voor een keuze: 'Ga op links of op rechts, maak een keuze'

"Het kabinet heeft een zware onvoldoende gekregen en ik had veel meer verwacht van D66", aldus Teunissen. Volgens haar stonden in het verkiezingsprogramma van D66 ambitieuzere klimaatplannen, maar heeft de partij die weggegeven aan "de fossiele VVD". Ook Dassen vindt dat er te weinig en te langzaam gebeurt. "We hebben niet meer de luxe om te blijven wachten, om op die snoozebutton te blijven drukken, we zitten al boven de 1,5 graad, meneer Paternotte", aldus de Volt-leider.

Paternotte ziet het anders. Volgens hem voert dit kabinet juist klimaatreparaties uit, nadat het vorige kabinet verzaakte op klimaatbeleid.

12.12 uur | Klaver steunt zorgbezuinigingen niet, wil wel goedkopere zorg

Jesse Klaver steunt de plannen van het minderheidskabinet om 10 miljard euro te besparen op de zorg niet, maar wil de kosten in de zorg wel terugdringen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei de PRO-leider dat de kabinetsplannen er namelijk alleen voor zorgen dat de zorg voor individuen duurder wordt. Het kabinet wil het eigen risico en de zorgpremie verhogen.

12.10 uur | Kamer wil conceptbegroting Heinen, tegen zin kabinet

Het minderheidskabinet moet de conceptstukken van de begroting voor volgend jaar openbaar maken, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die steunt het verzoek daartoe van de PVV omdat de stukken naar de pers zijn gelekt. De NRC heeft ze ingezien.

1:41 Kamer wil conceptbegroting Heinen, tegen zin kabinet

Het kabinet wilde de stukken niet openbaar maken."Het kabinet maakt zoals gebruikelijk conceptstukken niet openbaar", schreven premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) woensdag aan de Kamer. "De uitkomsten van de besluitvorming zijn verwerkt in de Miljoenennota 2027."

Daarop vroeg PVV-leider Geert Wilders een stemming aan in de Kamer om de conceptbegroting alsnog openbaar te maken. De Kamer debatteert met het kabinet over de Prinsjesdagplannen.

12.05 uur | Klaver smeekt het kabinet nogmaals: kies voor links of rechts

Kabinet, maak een duidelijke keuze voor een samenwerking over links of over rechts, smeekte PRO-leider Jesse Klaver voor de zoveelste keer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. "Maak een keuze voor de richting van dit land. Schuif niet vooruit. Als u bereid bent om die keuze te maken, dan staan wij klaar."

De linkse politicus vindt dat de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA een heilloze weg volgt door te proberen om oppositiepartijen ter linker- en rechterzijde tevreden te stellen in de miljoenennota.

11.57 uur | 'Het een schande vinden als kabinet valt'

Het zou "een schande zijn" als het kabinet-Jetten valt, vindt Jesse Klaver. "Na zoveel politieke onrust de afgelopen jaren, denk ik dat we er allemaal belang bij hebben dat dit kabinet gaat slagen."

0:54 Klaver zou het 'een schande' vinden als kabinet valt

De PRO-leider deed de uitspraak na vragen van DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle. Die wilde weten waarom PRO wel fel ageert tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid, maar op andere zaken alsnog bereid is om te onderhandelen met het kabinet. "Er zijn inderdaad zaken waarover we wel willen praten met het kabinet. Als ik op alle andere punten niet zou willen praten, moet ik een motie van wantrouwen indienen. En dat ga ik niet doen."

Nieuwe verkiezingen na een kabinetsval ziet Klaver niet zitten. "En ja dan worden alle gesprekken over al die andere onderwerpen ingewikkeld genoeg. Maar laten we proberen dat dit kabinet het langer uithoudt dan het vorige."

11.33 uur | Klaver vindt asielverhaal Wilders 'een beetje sleets'

Het asielverhaal van PVV-leider Geert Wilders is volgens Jesse Klaver (PRO) "een beetje sleets" geworden. Wilders probeert tijdens een discussie over de sociale zekerheid het onderwerp migratie aan te snijden. Volgens hem gaat een verzorgingsstaat niet samen met ruimhartig migratiebeleid.

2:26 Klaver vindt asielverhaal Wilders 'een beetje sleets' geworden

"Er was een tijd dat als de heer Wilders opstond uit zijn bankjes, dat het dan stil werd in de Kamer omdat we dachten: wat gebeurt er nu?", reageert Klaver. Hij wijst erop dat Wilders tijdens zijn regeringsdeelname de kans had om het migratiebeleid zijn kant op te sturen. "U heeft op dat punt niet geleverd, gewoon helemaal niets."

11.26 uur | 'VVD verhoogt belasting voor werkenden'

Klaver verwijt de VVD dat de belastingen voor werknemers steeds worden verhoogd en er wel geld wordt uitgetrokken voor bijvoorbeeld vastgoedbeleggers. Volgens PRO haalt het kabinet in totaal 8 miljard euro aan extra belastingen op, waarvan ongeveer de helft wordt betaald door werkenden.

2:57 PRO verwijt VVD opeenvolgende belastingverhoging voor werkenden

"Dit is waar het verschil zit tussen de VVD en PRO. Iedere keer dat u op het pluche zit, wordt er bezuinigd op gewone mensen," zegt Klaver tegen VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans.

Brekelmans zegt dat er "keuzes gemaakt moeten worden. We kunnen niet investeren en tegelijk de overheidsuitgaven laten oplopen".

11.14 uur | Gidi Markuszower maakt foutje: 'Straks krijgen we Jetten Klaver'

Tijdens een interruptie bij de Algemene Politieke Beschouwingen verspreekt Gidi Markuszower (Groep Markuszower) zich. "Als we straks Rob Jetten wegsturen krijgen we Jetten Klaver ervoor terug", zegt hij.

0:42 Gidi Markuszower maakt foutje: 'Straks krijgen we Jetten Klaver'

11.01 uur | Klaver verbaasd over oproep D66 om met JA21 te praten

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vraagt Klaver om samen met JA21 met het kabinet om tafel te gaan. Klaver reageert verbaasd en spreekt van een "potje politieke gaslighting van heb ik jou daar".

3:38 Klaver verbaasd over oproep D66 tot samenwerking met JA21

"De D66-fractie is in zijn eigen spin gaan geloven", zegt Klaver. "Namelijk de spin dat PRO niet zou willen praten." Volgens Klaver wil zijn partij wel onderhandelen over de rijksbegroting. "En na twee kleine gesprekjes hoorden we niks meer van jullie."

Klaver verwacht net als JA21 dat het lastig wordt om de linker- en rechterflank bij elkaar te brengen. Hij vreest dat het kabinet anders "met 180 kilometer per uur op een muur afrijdt en dit land in een onverantwoorde chaos stort."

10.33 uur | Wilders wil snel eerder begrotingsvoorstel zien

PVV-leider Geert Wilders wil dat het kabinet snel een eerder concept van de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. Hij verwijst aan het begin van het debat naar een publicatie van NRC, waarin uit dat voorstel wordt geciteerd.

Wilders vraagt het kabinet om het document binnen een halfuur naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om een voorstel dat minister Eelco Heinen van Financiën in augustus neerlegde bij de top van de coalitie en het kabinet. Volgens NRC viel dat concept niet goed bij D66 en CDA, omdat de plannen te veel naar rechts zouden leunen.

10.32 uur | Klaver waarschuwt voor houding minister Heinen

Klaver vindt dat minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) het kabinet in gevaar brengt met zijn houding tijdens de onderhandelingen over de begroting. Volgens de PRO-leider staat Heinen te weinig open voor de wensen van oppositiepartijen.

Dat Heinen zou inschatten dat de oppositie de begroting uiteindelijk toch niet wegstemt, noemt Klaver "onverstandig". "En dat is niet zonder gevaar voor het kabinet."

Klaver vraagt zich af wie de regie binnen het kabinet heeft. "Vandaag hebben we gelukkig niet het debat met de minister van Financiën, maar met de premier."

10.28 uur | Felicitaties en grapjes

Voordat er serieus gedebatteerd gaat worden in de Kamer is er nog ruimte voor felicitaties en grapjes.