Geen nieuwe stakingen: vakbonden blij met schrappen van bezuinigingen

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben aangekondigd geen staking of protestacties meer te doen tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. De bonden zeggen "opgetogen" te zijn omdat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen zou hebben geschrapt.

Eerder bleek uit het Hart van Nederland-panel dat er wel veel steun was voor dit soort acties. Bijna driekwart van de Nederlanders steunde de acties van de vakbonden.

In bovenstaande video is te zien hoe een van de eerste grote stakingen na de zomervakantie van start ging in de haven van Rotterdam.

Bereid te praten

In het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA werd voor de komende jaren ongeveer 6,5 miljard euro aan besparingen ingeboekt. Onder meer de WW en de WIA voor arbeidsongeschikten zouden worden aangepakt. Zo wilde het kabinet de maximale duur van de WW terugbrengen van twee naar één jaar.

Door het schrappen hiervan zijn de bonden ook bereid om weer te praten met de regering.