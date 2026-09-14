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Schoonmakers leggen hele week werk neer op Schiphol, stations en scholen

Schoonmakers leggen hele week werk neer op Schiphol, stations en scholen

Werk

Vandaag, 14:40

Schoonmakers leggen deze hele week het werk neer op onder meer Schiphol, treinstations, universiteiten en hogescholen. Vakbond FNV heeft schoonmakers in heel Nederland opgeroepen om van maandag tot en met vrijdag te staken. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt.

In het kort

  • Schoonmakers staken vijf dagen op Schiphol, treinstations en onderwijsinstellingen.

  • FNV wil onder meer een hogere loonsverhoging en lonen die meestijgen met inflatie.

  • Schiphol probeert de overlast voor medewerkers en reizigers te beperken.

    • Met de staking protesteren de schoonmakers tegen de cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Het merendeel van de FNV leden heeft de afspraken afgewezen. Zij willen onder meer een hogere loonsverhoging en dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie.

    FNV wil daarom dat de cao wordt opengebroken en dat er "daadwerkelijk naar onze schoonmakers wordt geluisterd", zegt FNV bestuurder Caroline Lamberts. Volgens haar wordt de impact van een staking in de schoonmaak vaak pas na een paar dagen zichtbaar. "We willen iets bereiken en dat gebeurt bij wijze van spreken pas als de ratten door het gebouw lopen."

    Schiphol probeert overlast te beperken

    Hoe groot de gevolgen op Schiphol worden, hangt volgens de luchthaven af van het aantal schoonmakers dat daadwerkelijk meedoet. "We respecteren het stakingsrecht en doen ons best om de overlast voor medewerkers en reizigers zoveel mogelijk te beperken", laat een woordvoerster weten.

    Door ANP

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