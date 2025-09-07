Actie voor buitenlandse schoonmakers en nanny's: 'Wie hier is, is van hier'

Duizenden schoonmakers en nanny's uit het buitenland en sympathisanten trokken zondag door Den Haag om te protesteren tegen de nieuwe Asielnoodmaatregelenwet. Volgens vakbond FNV worden mensen zonder papieren straks vogelvrij verklaard, en lopen ze dan meer risico op uitbuiting en misbruik. Zo zouden ze bang worden om hulp te zoeken als ze "genaaid worden".

Demonstranten droegen spandoeken en borden met teksten als 'Make Empathy Great Again', 'Ik wil belasting betalen' en 'Bescherm mensen, geen grenzen'. Op een Nederlandse vlag stond de tekst 'Wie hier is, is van hier'. Vanaf een podium zeiden de organisatoren, zelf ook schoonmakers: "We willen erkenning en respect voor ons werk en onze bijdrage. We zijn werknemers, geen criminelen, en we hebben rechten. Deze wet is onwettig.

De nieuwe Asielnoodmaatregelenwet kan leiden tot meer oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en uitbuiting in sectoren waar ook Nederlanders werken, zegt vakbond FNV. "Het antwoord is niet het nóg moeilijker maken van het leven van ongedocumenteerden, maar om arbeidsrechten voor Nederlanders en ongedocumenteerden beter te maken, zodat we er allen beter van worden", legt Herrie Hoogenboom, bestuurder FNV Migrant Domestic Workers uit.

"We zien hoe kwetsbaar ongedocumenteerde werkers al zijn. Denk aan de misstanden bij Saints & Stars, waar mensen jarenlang zijn uitgebuit. Als deze wet doorgaat, wordt dat soort misbruik de norm en een model om te concurreren op arbeidsvoorwaarden met werkgevers en opdrachtgevers die wel belang hechten aan respect en fatsoen", zegt Hoogenboom.

De Asielnoodmaatregelenwet stelt verblijf zonder papieren strafbaar. Daarmee worden werkenden zonder papieren extreem kwetsbaar. De International Labour Organization (ILO) waarschuwt dat dit in strijd is met internationale arbeidsnormen. Uit onderzoek blijkt dat criminalisering leidt tot uitbuiting, misbruik, lagere lonen en gevaarlijkere werkplekken.

Een van de sprekers bij de demonstratie in Den Haag zondag werkte voor de Amsterdamse sportschool Saints & Stars. "Een plek van pijn. We werden verhandeld, we werden bedreigd als we klaagden of ons ziek meldden. Onze paspoorten werden ingenomen. We moesten op de grond slapen. Toen we ontsnapten, kwamen we in een andere gevangenis, zonder papieren."

Kop soep verboden

Bijna honderd maatschappelijke organisaties, van Vluchtelingenwerk tot Amnesty International, steunen de oproep om de straat op te gaan. Het protest is bedoeld als duidelijk signaal aan de politiek: haal deze wet van tafel. De organisatoren van het protest willen dat de Eerste Kamer tegen het voorstel stemt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde onlangs voor het strafbaar maken om illegaal in Nederland te verblijven, na de belofte dat de wet niet meteen in werking treedt. Dat gebeurt pas nadat de Raad van State een advies heeft uitgebracht aan de Tweede Kamer. Eerder zei de Raad van State dat met deze wet - die ook hulp aan illegalen strafbaar maakt - zelfs het geven van een kop soep verboden zou worden.

