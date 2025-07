'Luxe sportschool Saints & Stars buit schoonmakers uit, moeten bed delen in villa eigenaar'

In de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars werkten schoonmakers uit de Filipijnen en Indonesië onder schrijnende omstandigheden, meldt het Het Parool. Ze moesten volgens de krant hun paspoort inleveren, werkten soms zeventien uur per dag en sliepen met vreemden in één bed. Sommigen zouden zelfs hun verblijfsrecht voor de hele Europese Unie zijn kwijtgeraakt door valse beloftes van de sportschool.

De schoonmakers kregen vooraf een gouden toekomst beloofd, maar belandden in overvolle villa’s van eigenaar Tom Moos, aldus de krant. Volgens meerdere getuigen werden ze zonder contract aan het werk gezet en kregen ze hun loon soms contant en niet altijd volledig uitbetaald. Werken moesten ze direct na aankomst, vaak nachtdiensten van meer dan twaalf uur zonder pauze, zo wordt in het artikel gezegd.

Een groep Amsterdammers die meeleeft met de uitgebate schoonmakers is een crowdfunding voor ze begonnen. Daar zijn in korte tijd al duizenden euro's gedoneerd en het bedrag loopt rap op. "De vraag bleef: hoe nu verder voor deze mensen? Zij zitten zonder visum, werk, inkomen en zonder huisvestiging. Die hebben hulp nodig”, vertelt Rébecca Franco, een van de initiatiefnemers van de actie. "Het geld van de crowdfunding gaat direct naar de schoonmakers."

Boekhouder opgepakt

De Arbeidsinspectie bevestigt aan Hart van Nederland dat bij invallen op vier locaties van een Amsterdamse sportschool 23 ongedocumenteerde schoonmakers zijn aangetroffen, zonder daarbij de naam van de sportschoolketen te noemen. Woensdagavond is de boekhouder van het bedrijf aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte.

Bij een van de vestigingen in Amsterdam lijken de meeste leden zich vrijdagavond nog niet zoveel aan te trekken van de uitbuiting van schoonmakers die de krant omschrijft. "Ik wacht eerst het onderzoek af", zegt een sportster op de vraag of ze nu wel bij de sportschool blijft. Een andere sporter merkt op dat het "wel erg schoon" is in de sportschool.

Een enkele sporter zegt zich wel aan te trekken wat hij in de krant las: "Om zoiets te horen, dat doet wat met je", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik las het artikel en het werd steeds erger. Ik werd er fysiek naar van. En dat bij een sportschool waar ik graag kom."

Influencers en BN'ers

Crowdunder Rébecca Franco hoop dat veel mensen hun dure lidmaatschap opzeggen en het geld doneren aan de schoonmakers. "Daarnaast vragen wij ook de influencers en BN’ers die partnerschappen met Saints & Stars hebben gehad: doneer een deel van die inkomsten aan de schoonmakers. Die hebben enorm geleden door een bedrijf waar jij geld aan hebt verdiend.”

De sportschoolketen zegt zelf in een verklaring tegen de krant 'verdrietig' te zijn over de aantijgingen. Volgens het bedrijf zijn er nooit slechte intenties geweest en krijgen medewerkers altijd betaald. De zaak is nog in onderzoek. Hart van Nederland heeft contact gezocht met de sportschoolketen, maar tot op heden nog geen inhoudelijke reactie gekregen.