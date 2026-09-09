Schippers dupe van OV-staking: 'Ik heb hier toch niks mee te maken?'

De OV-staking zorgt woensdag niet alleen voor problemen op het spoor. Ook binnenvaartschippers lopen vast, omdat meerdere treinbruggen niet worden bediend. Schipper Simon Daalder strandde met tonnen zand aan boord en ziet daardoor een flink deel van zijn omzet verdampen. "Ik heb hier toch niks mee te maken?"

Daalder is lang niet de enige die wordt geraakt. Volgens Andries de Weerd van Koninklijke Binnenvaart Nederland liggen op meerdere plekken schepen stil, onder meer in Noord en Zuid-Holland. Schippers kunnen vooraf bovendien niet overal zien welke treinbruggen wel en niet opengaan. "Andere mensen hebben een alternatief: fiets of auto of taxi. Maar wij kunnen geen kant op", zegt De Weerd.

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ProRail zegt de hinder voor schippers vervelend te vinden, maar weet vooraf niet welke medewerkers staken. Voor een beperkt aantal bruggen zijn volgens ProRail wel maatregelen getroffen vanwege de veiligheid en doorstroming van de scheepvaart.

Waarom deze actie?

De vakbonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens gelekte begrotingsplannen heeft het minderheidskabinet die bezuinigingen inmiddels flink verzacht. Volgens bronnen is de miljardenbezuiniging zelfs grotendeels van tafel, maar dat was voor de vakbonden niet genoeg om de geplande acties en stakingen af te blazen.

De acties beperken zich niet tot het openbaar vervoer. Ook de komende dagen wordt in verschillende sectoren het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen. Zo zijn er acties bij ziekenhuizen en in zeehavens en volgt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers.