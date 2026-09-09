Stations leeg op ochtend landelijke ov-staking, drukte op weg blijft uit

De NS-stations zijn woensdagochtend vroeg leeg vanwege de landelijke 24-uursstaking. Op Utrecht Centraal is het uitgestorven, ziet een ANP-verslaggever. Er zijn daar slechts enkele NS-medewerkers. Ook op Amsterdam Centraal is het stil. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar.

Volgens een woordvoerder van de NS geldt deze situatie ook voor de rest van het land. Vanaf 02.00 uur woensdagochtend tot donderdagochtend 02.00 uur rijden er in het hele land geen treinen. De staking is vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.

Op Utrecht Centraal is het bij de taxistandplaatsen aan zowel de centrumkant als de kant van de Jaarbeurs rustig. Er staan wel verschillende taxi's, maar er zijn geen reizigers.

Handjevol mensen wacht op pont

Bus- en tramhaltes in Amsterdam zijn uitgestorven. Op de digitale informatieborden staat vermeld dat er een landelijke ov-staking is, zowel in het Nederlands als in het Engels. Bij het IJ zijn geen bootjes te zien.

Waar de reizigers op het station goed op de hoogte lijken te zijn van de staking, staat bij de pont naar Buiksloterweg nog een handjevol mensen met een fiets te wachten. Zij komen er nu achter dat de oversteek er vandaag ook niet in zit. Twee mannen moeten vandaag voor hun werk in Amsterdam-Noord zijn, vertellen ze aan de verslaggever. De een keert weer om naar huis, de ander gaat het via de Schellingwouderbrug proberen.

Drukte op de weg blijft uit

De ANWB ziet ondanks de staking in het openbaar vervoer een "vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend". Hier en daar is het "ietsjes drukker" en vrijwel op dezelfde plekken als normaal. "Het ziet ernaar uit dat heel veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Ze gaan in ieder geval niet massaal de weg op", zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.