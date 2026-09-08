Landelijke ov-staking woensdag: wat rijdt wel en wat niet?

Wie woensdag met het openbaar vervoer op pad wil, moet rekening houden met flinke hinder. Niet alleen de NS legt het werk neer: ook bij veel andere vervoerders rijden minder of helemaal geen treinen, bussen, trams en metro's. Wat rijdt er nog wel en waar moet je rekening mee houden? Dit betekent de landelijke OV-staking voor jouw reis.

Vakbonden hebben de landelijke OV-staking uitgeroepen uit protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet voor de WW en WIA. Volgens vakbond FNV moeten werkenden kunnen blijven rekenen op een stevig sociaal vangnet als zij ziek worden, arbeidsongeschikt raken of hun baan verliezen. De staking duurt 24 uur en raakt een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland.

In juni legden medewerkers in het openbaar vervoer ook al het werk neer. Reizigers waren toen goed voorbereid:

2:29 Staking openbaar vervoer: geen mens te zien op NS-stations

Welke treinen rijden tijdens de OV-staking?

Woensdag rijden in heel Nederland geen NS-treinen. NS-topman Wouter Koolmees noemt de situatie "knap waardeloos" en hoopt dat vakbonden, werkgevers en het kabinet snel weer om tafel gaan. "Hopelijk hebben we de laatste staking in het openbaar vervoer na woensdag achter de rug."

De Airportsprinter is een uitzondering op de staking. Deze trein rijdt woensdag wel tussen Amsterdam Centraal, Schiphol Airport en Hoofddorp, vier keer per uur. Internationale treinreizigers moeten wel rekening houden met uitval. Onder meer de Eurostar, EuroCity, ICE en NightJet rijden woensdag niet in Nederland.

Ook veel regionale treinverbindingen vallen woensdag uit.

Arriva

Er rijden geen treinen in:

Groningen en Friesland

Limburg

Achterhoek-Rivierenland

Twente

Vechtdallijnen (Zwolle-Emmen)

Keolis / Blauwnet

Er rijden geen treinen tussen:

Zwolle en Enschede

Zwolle en Kampen

RRReis

Er rijden geen treinen tussen:

Amersfoort en Ede-Wageningen

Rijden er bussen, trams en metro's tijdens de OV-staking?

Ook het stads- en streekvervoer wordt woensdag geraakt. De gevolgen verschillen per vervoerder en regio.

GVB (Amsterdam)

In Amsterdam rijden vanaf woensdag 04.00 uur geen metro's, trams en bussen. Ook de ponten over het IJ en het Noordzeekanaal varen niet. Vanaf donderdag 04.00 uur rijdt GVB weer volgens de normale dienstregeling.

HTM (Den Haag)

De bussen en trams van HTM rijden van woensdag 04.00 uur tot donderdag 04.00 uur niet.

RET (Rotterdam)

In Rotterdam rijden woensdag de hele dag geen metro's, trams en bussen van de RET. Ook alle metrostations blijven gesloten.

Bij veel regionale vervoerders rijden minder bussen. Of een rit doorgaat, hangt vaak af van de beschikbaarheid van chauffeurs. Reizigers moeten rekening houden met uitval en vertraging bij onder meer:

Arriva

Qbuzz

EBS

RRReis

U-OV

Keolis

Controleer daarom voor vertrek altijd de reisplanner.

Welk openbaar vervoer rijdt woensdag nog wel?

Naast de Airportsprinter zijn er nog enkele uitzonderingen.

Waterbus

De Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden vaart volgens de normale dienstregeling.

U-OV

In Utrecht blijven sommige bus- en tramlijnen rijden. Dat hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Andere lijnen vallen volledig uit.

Krijg je geld terug door de OV-staking?

Voor NS-reizigers geldt tijdens de staking de regeling 'Geld terug bij vertraging'. Een vergoeding voor alternatief vervoer, zoals een taxi of huurauto, kun je niet meer aanvragen. Bij de vorige staking op 24 juni kon dat nog wel.