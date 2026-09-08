Run op deelauto's door ov-staking, piek woensdagochtend verwacht

De landelijke ov-staking van woensdag zorgt voor een flinke stijging in het aantal boekingen van deelauto's. SnappCar heeft meer dan twee keer zoveel reserveringen als op een normale woensdag en bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten bijna vier keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de drukte woensdagochtend verder oploopt.

Woensdag rijden in bijna het hele land geen treinen door de staking tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Ook het stads- en streekvervoer ligt in verschillende regio's plat. Veel Nederlanders zijn daardoor op zoek naar alternatief vervoer.

Tot vier keer zoveel deelauto's geboekt

SnappCar heeft naar eigen zeggen "honderden extra reserveringen" ontvangen en telt meer dan het dubbele aantal boekingen vergeleken met een normale woensdag.

"Dit loopt bovendien snel op omdat mensen lastminute een deelauto boeken. Bijvoorbeeld 10 minuten voordat zij de auto nodig hebben. Wij verwachten dus nog een flinke stijging morgenochtend", zegt een woordvoerder.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten bijna vier keer zo hoog als op een gemiddelde woensdag in de afgelopen tien weken. Ook die aanbieder verwacht dat het aantal verder stijgt. Volgens een woordvoerder wordt op een gemiddelde woensdag 86 procent van de ritten pas binnen 48 uur voor vertrek geboekt.

Deelauto's eerder gereserveerd

Greenwheels merkt vooral dat gebruikers hun auto eerder reserveren dan normaal. "Dat zien we vaker op momenten waarop de mobiliteitsbehoefte verandert, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, feestdagen of de bereikbaarheid van andere vormen van vervoer. Een ov-staking kan daar vanzelfsprekend ook invloed op hebben", aldus een woordvoerder.

De aanbieder zag hetzelfde tijdens de ov-stakingen in juni vorig jaar. Ook SnappCar-topman Victor van Tol herkent dat beeld. "Toen waren we uitverkocht in de grote steden op enkele bestelbusjes na."

SnappCar heeft daarom afgelopen weekend autobezitters opgeroepen hun auto's beschikbaar te stellen als deelauto voor woensdag.