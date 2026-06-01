Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kabinet blijft bij besluit: geen inreisverbod voor Ye

Kabinet blijft bij besluit: geen inreisverbod voor Ye

Beleid

Vandaag, 14:27

Link gekopieerd

Het ministerie van Asiel en Migratie blijft achter het besluit staan om Ye Nederland binnen te laten. Die reactie volgt op de stap van het Centraal Joods Overleg (CJO) naar de rechter. De organisatie wil dat de rapper, die ook bekendstaat als Kanye West, een inreisverbod krijgt.

"Het kabinet heeft een zorgvuldige en integrale beoordeling verricht van alle voorliggende feiten, omstandigheden en beschikbare informatie. Op basis daarvan is vastgesteld dat onvoldoende grond bestaat om aan te nemen dat er sprake is van een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid die het treffen van vreemdelingrechtelijke maatregelen rechtvaardigt", aldus het ministerie.

'Onwenselijk en grievend'

Hoewel het kabinet uitspraken van Ye "onwenselijk en grievend" vindt, is dat volgens het ministerie "op zichzelf echter onvoldoende grond om vreemdelingrechtelijke maatregelen te kunnen treffen". Ye heeft in het verleden onder meer antisemitische uitspraken gedaan. Hij treedt zaterdag en volgende week maandag op in de GelreDome in Arnhem.

Volgens het CJO uit de Amerikaanse rapper zich "stelselmatig antisemitisch". Hij dreigde "openlijk met geweld tegen joden, verspreidde complottheorieën over joodse beheersing van media en muziekindustrie en ontkende de Holocaust". In verscheidene Europese landen, waaronder Italië, het VK, Frankrijk en Polen, gaan concerten van Ye niet door.

Door ANP

Lees ook

Centraal Joods Overleg dreigt met gang naar rechter nu Kanye West mag optreden
Centraal Joods Overleg dreigt met gang naar rechter nu Kanye West mag optreden
Rapper Ye mag Nederland tóch in, minister ziet geen reden om hem te weren
Rapper Ye mag Nederland tóch in, minister ziet geen reden om hem te weren
Ye mag tóch optreden in GelreDome ondanks felle kritiek
Ye mag tóch optreden in GelreDome ondanks felle kritiek
Kabinet onderzoekt of rapper Ye geweigerd kan worden: 'Vrij hoge drempel'
Kabinet onderzoekt of rapper Ye geweigerd kan worden: 'Vrij hoge drempel'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.