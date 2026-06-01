Kabinet blijft bij besluit: geen inreisverbod voor Ye

Het ministerie van Asiel en Migratie blijft achter het besluit staan om Ye Nederland binnen te laten. Die reactie volgt op de stap van het Centraal Joods Overleg (CJO) naar de rechter. De organisatie wil dat de rapper, die ook bekendstaat als Kanye West, een inreisverbod krijgt.

"Het kabinet heeft een zorgvuldige en integrale beoordeling verricht van alle voorliggende feiten, omstandigheden en beschikbare informatie. Op basis daarvan is vastgesteld dat onvoldoende grond bestaat om aan te nemen dat er sprake is van een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid die het treffen van vreemdelingrechtelijke maatregelen rechtvaardigt", aldus het ministerie.

'Onwenselijk en grievend'

Hoewel het kabinet uitspraken van Ye "onwenselijk en grievend" vindt, is dat volgens het ministerie "op zichzelf echter onvoldoende grond om vreemdelingrechtelijke maatregelen te kunnen treffen". Ye heeft in het verleden onder meer antisemitische uitspraken gedaan. Hij treedt zaterdag en volgende week maandag op in de GelreDome in Arnhem.

Volgens het CJO uit de Amerikaanse rapper zich "stelselmatig antisemitisch". Hij dreigde "openlijk met geweld tegen joden, verspreidde complottheorieën over joodse beheersing van media en muziekindustrie en ontkende de Holocaust". In verscheidene Europese landen, waaronder Italië, het VK, Frankrijk en Polen, gaan concerten van Ye niet door.