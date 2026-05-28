Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ye mag tóch optreden in GelreDome ondanks felle kritiek

Ye mag tóch optreden in GelreDome ondanks felle kritiek

Evenementen

Vandaag, 22:24

Link gekopieerd

De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, kan over ruim een week optreden in het stadion GelreDome in Arnhem. De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de beide concerten.

Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hebben de aangekondigde optredens van Ye "begrijpelijkerwijs veel commotie en reacties opgeroepen". Hij spreekt donderdag van "verwerpelijke uitingen" die Ye in het verleden heeft gedaan. Die waren volgens de burgemeester "moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeurenswaardig". Burgemeesters kunnen geen beslissingen nemen "op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring alleen", voegt hij eraan toe.

Geen verstoring openbare orde

Marcouch zegt dat hij als burgemeester alleen mag kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging, brandveiligheid en het verkeer rond het voetbalstadion, en dat is volgens de burgemeester allemaal goed genoeg geregeld. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de optredens kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde, zegt Marcouch.

Als Ye tijdens zijn optredens iets zegt dat mogelijk strafbaar is, is het volgens Marcouch aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of hij daardoor moet worden vervolgd.

Ye treedt op vrijdag 6 juni en maandag 8 juni op. De artiest liet zich meerdere keren antisemitisch uit. Hij maakte onder meer een nummer met de naam 'Heil Hitler', prees de Duitse nazileider en verkocht via zijn website T-shirts met een hakenkruis erop. In onder meer Polen en Frankrijk gaat het concert van de rapper niet door. Het Verenigd Koninkrijk weigerde hem het land in te laten. Hij zou optreden op het Wireless Festival in Londen, maar dat werd afgelast na het inreisverbod.

Door ANP

Lees ook

Kanye West onder vuur: roep om hem te weren uit Nederland
Kanye West onder vuur: roep om hem te weren uit Nederland
YE voegt tweede show toe na razendsnelle uitverkoop van eerste concert
YE voegt tweede show toe na razendsnelle uitverkoop van eerste concert
Ye komt naar Nederland: op deze datum begint de kaartverkoop
Ye komt naar Nederland: op deze datum begint de kaartverkoop

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.