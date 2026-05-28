Ye mag tóch optreden in GelreDome ondanks felle kritiek

De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, kan over ruim een week optreden in het stadion GelreDome in Arnhem. De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de beide concerten.

Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hebben de aangekondigde optredens van Ye "begrijpelijkerwijs veel commotie en reacties opgeroepen". Hij spreekt donderdag van "verwerpelijke uitingen" die Ye in het verleden heeft gedaan. Die waren volgens de burgemeester "moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeurenswaardig". Burgemeesters kunnen geen beslissingen nemen "op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring alleen", voegt hij eraan toe.

Geen verstoring openbare orde

Marcouch zegt dat hij als burgemeester alleen mag kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging, brandveiligheid en het verkeer rond het voetbalstadion, en dat is volgens de burgemeester allemaal goed genoeg geregeld. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de optredens kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde, zegt Marcouch.

Als Ye tijdens zijn optredens iets zegt dat mogelijk strafbaar is, is het volgens Marcouch aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of hij daardoor moet worden vervolgd.

Ye treedt op vrijdag 6 juni en maandag 8 juni op. De artiest liet zich meerdere keren antisemitisch uit. Hij maakte onder meer een nummer met de naam 'Heil Hitler', prees de Duitse nazileider en verkocht via zijn website T-shirts met een hakenkruis erop. In onder meer Polen en Frankrijk gaat het concert van de rapper niet door. Het Verenigd Koninkrijk weigerde hem het land in te laten. Hij zou optreden op het Wireless Festival in Londen, maar dat werd afgelast na het inreisverbod.