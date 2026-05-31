Centraal Joods Overleg dreigt met gang naar rechter nu Kanye West mag optreden

Vandaag, 17:37

Het Centraal Joods Overleg (CJO) dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, meldt de organisatie zondag in een verklaring. Het verzoek om Kanye West, bekend als Ye, de toegang tot Nederland te ontzeggen is vrijdag door het CJO neergelegd bij asielminister Bart van den Brink. Als een inreisverbod maandag om 15.00 uur nog niet is ingesteld, dan stapt het CJO naar de rechter.

Ye deed eerder antisemitische uitspraken, waardoor onder meer de Tweede Kamer hem de toegang tot Nederland wilde ontzeggen. Maar minister Van den Brink ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren, zo liet hij vrijdagochtend weten.

Eerder liet Mirjam Bikker (ChristenUnie) al weten dat volgens haar Nederland rapper Ye de toegang moet weigeren, zo zie je in de bovenstaande video.

Antisemitisme

Volgens het CJO gedraagt Ye "zich al jaren stelselmatig antisemitisch, en dat is gedocumenteerd". Zo dreigde hij openlijk met geweld tegen joden, verspreidde complottheorieën over joodse beheersing van media en muziekindustrie en ontkende de Holocaust."

Het CJO wijst erop dat de minister zegt dat Ye weigeren niet kan, "terwijl andere Europese landen, gebonden aan dezelfde regels, laten zien dat het wel kan. Volgens het CJO werd Ye "effectief geweigerd" in onder meer Frankrijk, Polen en Italië.

Arnhem heeft Ye een evenementenvergunning verleend voor twee optredens in het stadion GelreDome op zaterdag 6 juni en maandag 8 juni.

Door ANP

