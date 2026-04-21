Kabinet onderzoekt of rapper Ye geweigerd kan worden: 'Vrij hoge drempel'

Het kabinet onderzoekt of de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, toch geweigerd kan worden. Minister David van Weel (Veiligheid, VVD) zei dat zijn collega Bart van den Brink van Asiel en Migratie (CDA) kijkt of er redenen zijn om Ye de toegang tot Nederland te ontzeggen.

Grote delen van de Tweede Kamer hebben zich de afgelopen weken meermaals uitgesproken tegen de komst van Ye, die op 6 juni optreedt in het GelreDome in Arnhem. "Ik moet wel een winstwaarschuwing geven", zei Van Weel. "Wij hebben een vrij hoge drempel in Nederland voor we iemand de toegang kunnen ontzeggen. Er moet sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde of de veiligheid." Volgens Van Weel is het nog maar de vraag of dat zo is bij de muzikant.

De ChristenUnie is een van de partijen die niet wil dat de rapper ons land binnenkomt. In de video hieronder legt fractievoorzitter Miriam Bikker uit waarom:

Waardering Hitler

Ye liet zich in 2025 regelmatig antisemitisch uit en sprak waardering uit voor Adolf Hitler. Dit jaar zei hij dat hij spijt heeft en dat het kwam door een bipolaire stoornis.