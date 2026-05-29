Rapper Ye mag Nederland tóch in, minister ziet geen reden om hem te weren

Muziek

Vandaag, 10:46

De kogel is door de kerk: rapper Ye, beter bekend als Kanye West, mag naar Nederland komen. Zowel de Arnhemse burgemeester Marcouch als minister Van den Brink ziet geen reden om hem te weren. De artiest staat erom bekend regelmatig extreme uitingen te doen, waaronder antisemitische uitspraken. De Tweede Kamer had gevraagd hem de toegang te weigeren.

De minister ziet geen aanknopingspunten om de Amerikaan te weren. Andere landen zagen die aanleiding wel, waaronder Engeland, Polen en Frankrijk. Van den Brink heeft de afgelopen weken onderzocht of er mogelijkheden waren om Ye de toegang te ontzeggen. "Maar die hebben we niet kunnen vinden", zegt hij. Volgens de minister moet Nederland zich houden aan Europese afspraken en heeft hij daarom geen andere optie dan Ye toegang te verlenen.

De artiest staat op 6 en 8 juni in GelreDome in Arnhem. De gemeente heeft donderdag al een vergunning verleend voor de optredens.

Tandje minder

Fans waren eerder al verdeeld over de komst van de artiest. Een van hen is FunX-dj Donna Senders. Bij FunX wordt zijn muziek nog altijd regelmatig gedraaid. Door zijn gedrag heeft Senders echter geen kaartje gekocht. Ook mag het draaien van zijn muziek wat haar betreft wel een tandje minder.

Politici zoals Mirjam Bikker van de ChristenUnie lieten zich eerder ook in stevige bewoordingen uit over het concert. Haar uitspraken hoor en zie je in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

