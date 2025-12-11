Grote groep Nederlanders stuurt noodfolder retour: ’Paniekzaaierij'

Het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ontvangt momenteel een grote stapel teruggestuurde noodsituatiefolders. Waarnemend NCTV-topvrouw Wieke Vink zegt tegen De Telegraaf dat er wel rekening was gehouden met enige weerstand. "Je weet dat als je zo'n brede campagne voert, de meeste mensen er blij mee zijn. Maar je hebt ook mensen die het zien als onderdeel van een complot."

Waar de overheid de campagne ziet als een praktische voorbereiding op rampsituaties, ervaren sommige Nederlanders de folder als een poging tot angstzaaien en controle.

'Paniekzaaierij'

De 8,5 miljoen verstuurde folders zijn onderdeel van de campagne 'Bereid je voor op een noodsituatie'. Maar niet iedereen zit daarop te wachten. Sommige ontvangers sturen het boekje terug, vaak met een begeleidend briefje. Op sociale media duiken foto's en filmpjes op van mensen die het boekje afkeuren en weigeren.

Een deel van de critici noemt de folder "paniekzaaierij" en koppelt die aan verborgen agenda's, machtsstructuren of vermeende manipulatie tijdens eerdere crisissen. Anderen keren zich principieel tegen overheidscampagnes, die zij zien als symbool van een overheid die te veel grip probeert te krijgen op het dagelijks leven. De felste tegenstand komt van anti-overheidsactivisten en zogeheten 'soevereine Nederlanders', aldus De Telegraaf.

Wantrouwen in de overheid

Uit recent onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) naar complotdenken blijkt dat een flink deel van de Nederlandse bevolking de overheid wantrouwt. In totaal werden zo'n 4.600 mensen ondervraagd. Bijna een derde gelooft dat de overheid burgers ziet als onderdeel van een verdienmodel. Zo'n 13 procent denkt dat de coronapandemie het gevolg was van een vooraf bedacht plan.