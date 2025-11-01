'Denk vooruit': zo bereid je je voor op 72 uur zonder water, stroom of internet

In Nederland denken we er vaak niet al te bewust over na: stroom, water en internet. Maar wat als een of meerdere factoren wegvallen? Weten we dan wat we moeten doen? Met de nieuwe campagne 'Denk vooruit' probeert de overheid mensen bewuster te maken voor noodsituaties. Maar wat moet je precies doen?

Een noodsituatie is dichterbij dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan het vervuilde drinkwater in Utrecht dit weekend waardoor inwoners water eerst moeten koken voordat ze het kunnen drinken. Mensen plunderen de supermarkt voor schoon drinkwater. Om dit soort reacties bij noodsituaties te voorkomen, moeten we vooruitdenken.

Vooruitdenken is geen angstreactie, maar voorkomt juist paniek, staat op de website van de overheid. Wie voorbereid is staat sterker, houdt zijn hoofd koel en kan anderen helpen. Zoiets begint thuis al: zorg voor een noodpakket, maak een noodplan, praat erover en help elkaar. Zorg ervoor dat je de eerste 72 uur kan overleven.

Waarom 72 uur?

Je moet voorbereid zijn op situaties waarbij alledaagse voorzieningen niet meer beschikbaar zijn. In extreme situaties kan het zomaar voorkomen dat je meerdere dagen zonder bijvoorbeeld stroom en water komt te zitten. De juiste hulp kan dan ook langer dan normaal op zich laten wachten. Daarom is de richtlijn van 73 uur uitgezet door de Europese Unie. Alle lidstaten wordt geadviseerd om haar inwoners in ieder geval 72 uur zelfredzaam te laten zijn en hierover eenduidig te communiceren. Nederland neemt als lidstaat dit advies over.

Om ervoor te zorgen dat je 72 uur kunt overleven tijdens een noodsituatie is het verstandig om een noodpakket te hebben. Zo'n noodpakket voelt voor veel mensen als een dure inkoop, maar je kunt er makkelijk zelf eentje samenstellen.

Dit zit er in een noodpakket Essentieel: EHBO-set

Reddingsdeken

Desinfecterende handgel

Zakmes met gereedschap

Touw (om spullen mee vast te zetten)

Radio die werkt op batterijen, extra batterijen

Zaklamp die werkt op batterijen, extra batterijen

Fluitje

Kaarsen/waxinelichtjes

Waterdichte lucifers

3 liter (drink)water per persoon per dag

Lang houdbaar eten

Verzorgingsproducten als zeep, tandpasta en toiletpapier

Kopieën van belangrijke documenten (paspoort, verzekeringspas)

Lijst met belangrijke telefoonnummers

En vergeet vooral specifieke zaken als medicijnen of babyvoeding niet Aanvullend: Powerbank

Contant geld

Reservesleutels van je woning en eventueel auto

Opvouwbare jerrycan

Gereedschap, zoals een hamer en een zaag

Wat zet ik in mijn noodplan?

Wanneer je je noodpakket hebt samengesteld, is het van belang om een noodplan uitgeschreven te hebben. Dit zorgt voor meer rust wanneer een noodsituatie uitbreekt. In een noodplan staat wat jij en de mensen direct om jou heen moeten doen als er een ramp gebeurt. Zo zorg je ervoor dat iedereen elkaar weet te vinden of bereiken en wie er extra hulp nodig heeft om te overleven of evacueren.

Op de website van de overheid staat een template van een noodplan die je kunt printen en invullen. Belangrijk is om dit plan door te spreken met anderen zodra je het hebt geschreven. Neem ook een foto of maak een kopie zodat je deze aan de noodcontacten kunt geven die je in het plan hebt ingevuld. Bewaar het plan in je noodpakket, op de koelkast, meterkast of in bijvoorbeeld de gangkast.