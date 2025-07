ZIEN: Defensie schiet zware raketten af vanaf Afsluitdijk

Defensie heeft de afgelopen dagen raketten afgevuurd vanaf de Afsluitdijk. Het ging om een oefening met zogenoemde 'validatieschoten', waarmee wordt getest of het systeem goed werkt en veilig is. Volgens de overheidsinstantie was de oefening een succes. De beelden zie je bovenaan het artikel.

Volgens een woordvoerder was de test nauwelijks te horen of te zien voor automobilisten die over de Afsluitdijk reden. De installatie stond achter een aarden wal, en omdat de tests overdag werden uitgevoerd was er geen gloed van de raketten te zien.

De testschoten belandden ongeveer 10 kilometer verderop in het IJsselmeer, in een speciaal testvak van 4 bij 15 kilometer. De raketten droegen geen springstof.

Nederland heeft sinds vorig jaar vier tijdelijke raketartilleriesystemen waarmee ervaring wordt opgedaan. In 2026 stromen de definitieve installaties binnen.

Afschrikking

De 'Precise and Universal Launch Systems' vuren zes ongeleide raketten af met nog geen seconde ertussen. De raketten kunnen doelen tot op enkele honderden kilometers raken. Volgens het ministerie dragen de systemen bij aan de "afschrikking of forse slagkracht in het gevecht".

