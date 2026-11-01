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Moskeekoepels starten petitie tegen verbod op ritueel slachten

Beleid

Vandaag, 11:51

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Negen samenwerkende regionale moskeekoepels willen dat het kabinet en de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Partij van de Dieren om ritueel slachten te verbieden, niet steunen. Daarom zijn zij op 1 november een landelijke petitie begonnen.

Bij Nieuws van de Dag werd eerder gesproken over onverdoofd ritueel slachten en de discussie tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Bekijk het gesprek in de video hierboven.

Het samenwerkingsverband, dat meer dan 250 moskeeën en islamitische organisaties vertegenwoordigt, vindt dat dit voorstel de vrijheid van godsdienst aantast. Bedwelming van dieren, voordat zij worden geslacht, is volgens de moskeekoepels onverenigbaar met hun religieuze voorschriften. Een verbod beperkt de mogelijkheid om volgens hun geloof te leven.

Grondrecht godsdienstvrijheid

De koepels zeggen dierenwelzijn ook belangrijk te vinden, maar wijzen op het grondrecht godsdienstvrijheid, dat gelovigen ook zou moeten beschermen tijdens de beoefening van hun geloof, inclusief de religieuze voorschriften rond voeding.

Door ANP

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