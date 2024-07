Zo vieren moslims zondag het Offerfeest: slacht en delen vlees

Moslims in Nederland en wereldwijd vieren vandaag het Offerfeest (Eid al-Adha). Dit belangrijke religieuze feest herdenkt de profeet Ibrahim, bekend als Abraham in de christelijke traditie, die bereid was zijn zoon te offeren. Volgens de religieuze vertellingen greep God uiteindelijk in en mocht hij een ram offeren in plaats van zijn zoon.

Na het bijwonen van gebeden in de moskee, begeven moslims zich naar het slachthuis om een rund, geit of schaap te laten slachten. Dit traditionele ritueel ligt bij sommigen gevoelig, omdat de slachtingen vaak op religieuze wijze worden uitgevoerd. Een deel van het vlees wordt vervolgens verdeeld onder gezinnen die zelf geen dier kunnen kopen, als teken van liefdadigheid.

Saudi-Arabische kalender

Het moment van het Offerfeest verschilt elk jaar, omdat het gebaseerd is op de islamitische maand Dhul Hijjah. Deze maand begint wanneer in Saudi-Arabië de nieuwe maansikkel wordt waargenomen. Dit jaar valt het feest op zondag in Nederland, terwijl in Marokko het Offerfeest op maandag wordt gevierd.

