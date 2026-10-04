Komt er een einde aan onverdoofd slachten? Staatssecretaris Erkens staat open voor verbod

Staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn, VVD) wil serieus kijken naar een mogelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten. Hij vindt het "wrang" dat deze manier van slachten nog is toegestaan, omdat Nederland juist inzet op beter dierenwelzijn. De Dierenbescherming is blij met zijn woorden en roept hem op om door te pakken met een verbod.

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Erkens heeft moeite met onverdoofd slachten vanwege de gevolgen voor het dierenwelzijn. Hij vindt het "wrang" dat Nederland inzet op het verbeteren van dierenwelzijn, maar onverdoofd slachten nog wel toestaat. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws.

In de bovenstaande video is te zien hoe mensen op verschillende manieren Dierendag vieren. De een eet een dag geen vlees, de andere vertroetelt zijn of haar huisdier met extra snacks, knuffels, speeltjes of lange wandelingen.

De Partij voor de Dieren (PvdD) kondigde vorig jaar aan met een wetsvoorstel te komen om onder meer onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Volgens de woordvoerder van Erkens stuurt de partij de initiatiefwet komende week naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil daar "met een open vizier, heel serieus naar kijken".

Verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst en met het verbod op discriminatie. De uitspraak volgde nadat Belgische moslimorganisaties en burgers zich verzetten tegen het verbod op onverdoofd slachten in België.

Dierenbescherming wil dat Erkens doorpakt

De Dierenbescherming, die al jaren pleit voor een verbod, reageert positief. "Een dier dat wordt geslacht, verdient een zo stress- en pijnloos mogelijke dood", zegt directeur Ellen Bien. "Dat betekent wat ons betreft: geen uitzonderingen op het principe dat dieren voorafgaand aan de slacht worden bedwelmd."

Volgens onderzoek in opdracht van de Dierenbescherming en de Dierencoalitie vond vorig jaar 80 procent van de Nederlanders dat er een einde moet komen aan onverdoofde rituele slacht. De organisatie wijst er ook op dat volgens De Telegraaf in 2024 nog ruim 26.000 dieren op deze manier werden geslacht.

De Dierenbescherming hoopt daarom dat Erkens niet alleen naar een verbod kijkt, maar ook actie onderneemt. "De staatssecretaris heeft vandaag een belangrijke stap gezet. Wij roepen hem op om die stap nu ook daadwerkelijk door te zetten richting een verbod", aldus Bien.