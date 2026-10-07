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Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen na uitspraak in VI

TV-programma's

Vandaag, 17:19

DENK-Kamerlid Doğukan Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij dinsdagavond deed in Vandaag Inside. Bij een gesprek over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: "we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden", om te zien "of dat geen pijn oplevert".

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Derksen deed de uitspraak nadat beelden waren getoond waarop Ergin in de Tweede Kamer zegt tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. (Te zien in de bovenstaande video vanaf 35.10)

Ergin reageert woensdag op X. "Deze bedreiging en publiekelijke oproep om mij te vermoorden gaat alle grenzen te buiten", schrijft hij. "Het is gevaarzettend en heeft veel impact op mijn veiligheid en werk. Daarom doe ik aangifte."

DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle noemt de uitspraken "veel en veel te ver". "Dit is onacceptabel, dus het is terecht dat mijn collega aangifte doet."

Discussie over onverdoofd slachten

De uitspraken komen op een moment dat de discussie over onverdoofd slachten opnieuw speelt. Staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn, VVD) gaf dit weekend aan voor een verbod te zijn. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een initiatiefwet hierover.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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