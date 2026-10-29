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Moerdijkers vrezen voor toekomst en doen dringende oproep aan Jetten

Moerdijkers vrezen voor toekomst en doen dringende oproep aan Jetten

Beleid

Vandaag, 12:42

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De onzekerheid over de toekomst van Moerdijk duurt voort. Inwoners, politieke partijen en organisaties uit de Brabantse gemeente roepen premier Rob Jetten op om persoonlijk de leiding te nemen over de plannen voor nieuwe energieprojecten. Ze willen één duidelijk besluit over wat er met hun gemeente gaat gebeuren. Daarna moet het Rijk minstens twee generaties lang van het gebied afblijven, vinden ze.

De oproep volgt bijna een jaar nadat duidelijk werd dat het dorp Moerdijk, met ongeveer 1100 inwoners, mogelijk moet verdwijnen om ruimte te maken voor de uitbreiding van industrie en energieprojecten. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) liet dit voorjaar weten te willen onderzoeken of de plannen kleiner kunnen. Daardoor zou het dorp misschien toch kunnen blijven bestaan. Een besluit over het project Powerport werd daarom uitgesteld.

Inwoners uit Moerdijk reageerde geschokt toen eind 2025 het nieuws naar buiten kwam dat hun dorp mogelijk verdwijnt:

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'Onzekerheid over hele gemeente uitgesmeerd'

Maar de nieuwe plannen zorgen volgens de betrokken inwoners en organisaties juist voor nog meer onzekerheid. Waar eerst werd gekeken naar een uitbreiding van 450 hectare, worden de projecten nu mogelijk verspreid over een groter deel van de gemeente. "Daarmee raakt het de leefbaarheid van ruim 25.000 inwoners. De onzekerheid is niet kleiner gemaakt, maar over de hele gemeente uitgesmeerd", schrijven ze in een open brief aan Jetten.

Volgens de ondertekenaars is nog altijd onduidelijk welke projecten doorgaan, hoeveel ruimte daarvoor nodig is en of geschrapte plannen later alsnog terugkomen. "Steeds meer mensen vragen zich af of ze hier nog een toekomst hebben", stellen ze. Ze vinden dat de verschillende ministeries langs elkaar heen werken, waardoor inwoners telkens met nieuwe plannen worden geconfronteerd.

'Praat met ons, niet over ons'

De inwoners, politieke partijen en belangenorganisaties willen daarom dat Jetten de betrokken ministeries bij elkaar brengt en zorgt voor één samenhangend plan. Ook zijn ze teleurgesteld dat de eerder beloofde inspraak in de dorpen na maanden nog altijd niet heeft plaatsgevonden.

"Praat met ons, niet over ons. Doe geen beloftes die u niet kunt waarmaken en zeg eerlijk dat hier geen gemakkelijk besluit bestaat", schrijven ze aan de premier.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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