Moerdijk vecht voor bestaan, maar inzameling levert weinig op

Moerdijk vecht voor bestaan, maar inzameling levert weinig op

Vandaag, 13:54

De inzamelingsactie voor het dorp Moerdijk heeft tot nu toe 2800 euro opgeleverd. Dat is volgens het Bewonerscollectief Moerdijk nog lang niet genoeg. De bewoners hebben geld nodig om juridische stappen te kunnen zetten nu hun dorp mogelijk moet verdwijnen voor industrie.

De crowdfunding werd anderhalve week geleden gestart om onder meer juristen en deskundigen te kunnen betalen. "We zijn blij met alles", zegt secretaris Marianne Quik van het bewonerscollectief. "Bovendien kan dit iedereen overkomen."

In het dorp heerst grote onzekerheid vanwege de dreigende verdwijning:

Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld
2:11

Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld

Het collectief wil als gelijkwaardige partij aan tafel zitten en heeft geld nodig om de kosten te betalen van juristen, contra-expertises en planschade- en onteigeningsdeskundigen.

Dorp verdwijnt

De gemeente stemde eerder al in met de verdwijning van het dorp. Rijk en provincie willen medio dit jaar een definitief besluit nemen over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp. De ongeveer 1130 inwoners leven in onzekerheid, omdat bijvoorbeeld huizen onverkoopbaar worden.

Het advocatenechtpaar Carry en Geert-Jan Knoops is bereid de bewoners bij te staan.

Door ANP

