Hoop voor Moerdijkers: dorp kan misschien toch blijven bestaan

Rond het dorp Moerdijk is misschien minder ruimte nodig voor nieuwe energieprojecten dan werd gedacht. Het Rijk heeft onlangs een nieuwe mogelijkheid ingebracht bij het overleg met de gemeente en de provincie Noord-Brabant over plannen voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied en de komst van grootschalige energieprojecten. Het dorp Moerdijk zou in dat geval kunnen blijven bestaan, aldus de gemeente.

De gemeente bevestigt dat tijdens overleg is gesproken over een kleinere schaal van de plannen bij het dorp Moerdijk, maar waarschuwt voor hooggespannen verwachtingen. "Het Rijk heeft nog geen keuze gemaakt. Er is nog geen enkele toezegging of garantie.""

Inwoners uit Moerdijk reageerde geschokt toen eind 2025 het nieuws naar buiten kwam dat hun dorp mogelijk verdwijnt:

0:53 Dorpelingen emotioneel over opheffen Moerdijk: 'Mijn kinderen zijn hier opgegroeid'

Wethouder Danny Dingemans wil eerst zekerheid welke projecten nu precies waar in Moerdijk moeten komen en hoe zeker het is dat het daarbij blijft. "Pas dan weten we welke impact dit heeft voor onze inwoners, ondernemers en agrariërs in het gebied. En welke afspraken nodig zijn om hun positie te beschermen."

Gesprekken lopen

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei laat weten dat ​er nog geen besluit is genomen. "Bij het voorbereiden van het besluit betrekken we nu nog meer informatie. De gesprekken daarover lopen nog steeds​."

De gemeenteraad van Moerdijk concludeerde eind vorig jaar dat de uitbreiding in de richting van het dorp Moerdijk de enige logische optie is. Op dat moment was er volgens het Rijk 450 hectare nodig, zo'n 650 voetbalvelden. Dat zou betekenen dat het dorp Moerdijk moest verhuizen. De provincie Noord-Brabant en het kabinet zouden 1 december een besluit nemen over de uitbreiding in het gebied van Moerdijk, maar stelden dat uit tot juni 2026.