Gaan Moerdijkers wel stemmen als hun dorp toch van de kaart wordt geveegd? 'Stem blanco'

In Moerdijk hangt een opvallende vraag boven de komende gemeenteraadsverkiezingen: heeft stemmen nog zin als je dorp misschien moet verdwijnen? De gemeenteraad stemde eerder in met plannen waarbij het dorp Moerdijk plaats moet maken voor uitbreiding van duurzame industrie. Voor inwoners zorgt dat voor veel onzekerheid. Sommigen vragen zich af of hun stem nog wel verschil maakt als hun woonplaats misschien toch verdwijnt.

De landelijke vereniging Blancostem.nl mengt zich nu ook in het debat. Volgens woordvoerder Ellen Steijvers voelen veel inwoners zich in de steek gelaten door de lokale politiek. "Wanneer de overheid besluit dat een hele gemeenschap moet wijken, voelt een gang naar de stembus als een zinloze exercitie", zegt zij.

De organisatie wijst daarom op de mogelijkheid van een blanco stem. Daarbij ga je wel stemmen, maar kleur je geen enkel vakje rood. Volgens Steijvers kan dat een manier zijn om onvrede zichtbaar te maken. "Een blanco stem is een duidelijker protest dan onthouding van stemmen. Dat laatste is uit desinteresse in de politiek, terwijl mensen die blanco stemmen dat juist wel zijn."

Leeft het blanco stemmen een beetje in het Noord-Brabantse dorp? Je hoort het van verschillende inwoners in de bovenstaande video.