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Moerdijkers noemen scenario dorpsbehoud ongeloofwaardig: 'Meer duidelijkheid nodig'

Moerdijkers noemen scenario dorpsbehoud ongeloofwaardig: 'Meer duidelijkheid nodig'

Beleid

Vandaag, 10:22

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Inwoners van Moerdijk roepen de Tweede Kamer op om het kabinet te dwingen snel duidelijkheid te geven over de toekomst van hun dorp. Donderdag debatteert de Kamer met staatssecretaris Jo-Annes de Bat over de uitbreidingsplannen van het haven- en industriegebied Moerdijk en de komst van grootschalige energieprojecten in de regio.

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De Bat maakte onlangs bekend dat een alternatief scenario wordt onderzocht. In dat plan zou het dorp Moerdijk mogelijk kunnen blijven bestaan, terwijl uitbreiding van het stroomnet en energievoorzieningen in het gebied doorgaan.

Inwoners uit Moerdijk reageerde geschokt toen eind 2025 het nieuws naar buiten kwam dat hun dorp mogelijk verdwijnt:

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Volgens inwoners biedt dat scenario echter weinig zekerheid. Zij wijzen erop dat nog onduidelijk is wat er gebeurt met tientallen projecten die eerder onderdeel waren van de plannen. Zonder harde garanties bestaat volgens hen het risico dat nieuwe ruimteclaims alsnog stap voor stap terugkeren. Daarmee zou worden afgeweken van de eerdere afspraak om één integraal besluit te nemen over de toekomst van het gebied.

Oproep aan kabinet

Niet alleen inwoners, maar ook ondernemers, agrariërs en politieke partijen vragen om duidelijkheid. Volgens hen zijn er twee mogelijkheden: de plannen worden daadwerkelijk kleiner en dat wordt juridisch en financieel vastgelegd, of het kabinet houdt vast aan de oorspronkelijke opgave en maakt daar een definitieve keuze in.

Ook binnen de gemeentepolitiek leven twijfels over het nieuwe scenario. VVD-raadslid Jolijn Koevoets noemt de optie waarin het dorp blijft bestaan ongeloofwaardig. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke vindt dat er te weinig garanties zijn. "Er blijft nog te veel boven de markt hangen."

Door het nieuwe onderzoek wordt deze maand geen besluit genomen door het Rijk, de provincie en de gemeente. Een definitieve keuze was eerder al uitgesteld tot juni 2026. Wanneer er nu wel duidelijkheid komt over de toekomst van Moerdijk, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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