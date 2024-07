Minister Van Weel 'in belang van Nederland' in Hongarije, tegen wens Kamer in

Tegen de wens van een Kamermeerderheid, inclusief zijn eigen VVD, is minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) aangekomen in Boedapest voor een informeel overleg met zijn EU-ambtgenoten. Hij is niet van plan terug te keren, zegt hij tegen het ANP. "Ik ben hier in het belang van Nederland."

Op de agenda van de informele raad staan veel onderwerpen die voor Nederland belangrijk zijn, zegt Van Weel vanuit Boedapest. Het gaat onder meer om migratie, ondermijnende criminaliteit en versterking van de weerbaarheid. "Dat zijn grensoverschrijdende onderwerpen. Als Nederland hebben we daar onze buurlanden voor nodig. Namens Nederland ga ik richting geven aan de strategische discussie die hierover morgen wordt gevoerd."

Boycot

De Europese Commissie kondigde vorige week een boycot aan van informele ministersvergaderingen die Hongarije als roulerend EU-voorzitter organiseert. Bij deze bijeenkomsten zullen voorlopig alleen ambtenaren en geen Eurocommissarissen aanschuiven. Aanleiding voor deze ongebruikelijk stap is de 'vredesmissie' voor Oekraïne die premier Viktor Orbán onlangs op eigen initiatief ondernam.

Deze rondreis bracht Orbán onder meer in Moskou, waar hij een onderhoud had met de Russische president Vladimir Poetin. Ook sprak hij in de Verenigde Staten met de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, maar niet met zittend president Joe Biden.

Diverse EU-kopstukken zagen zich genoodzaakt te benadrukken dat Orbán tijdens deze ontmoetingen niet namens de EU sprak. Dat deden ook premier Dick Schoof en minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Maar toen de Europese Commissie besloot bijeenkomsten in Hongarije even links te laten liggen, ging Nederland daar niet in mee.

Kritiek

Het kwam het kabinet op kritiek te staan van de coalitiepartijen VVD en NSC, die vinden dat Nederland de lijn van de Europese Commissie zou moeten volgen. Inmiddels hebben ook GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Partij voor de Dieren en Volt zich daarbij aangesloten. Daarmee vindt een ruime Kamermeerderheid dat Van Weel eigenlijk thuis had moeten blijven.

De kritiek van Nederland op het solistische optreden van Orbán zal Van Weel herhalen. Voor de 'vredesmissie' die de Hongaarse premier is begonnen, heeft hij geen enkel mandaat van de Europese Unie, zegt Van Weel. "Die kritische boodschap zal ik in Boedapest opnieuw overbrengen."

ANP