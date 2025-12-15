Volg Hart van Nederland
Militaire treinen krijgen voorrang op spoor vanwege toenemende dreiging

Beleid

Vandaag, 07:45 - Update: 2 uur geleden

Als het erop aankomt, krijgen militaire transporten op het spoor voorrang boven passagiers- en goederentreinen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat) bekendgemaakt. Volgens hem is dit nodig omdat er de komende jaren veel vaker militairen en materieel per trein vervoerd moeten worden.

"We leven in een tijd dat het steeds belangrijker wordt om militairen en militair materieel snel te kunnen verplaatsen", zegt Aartsen. "De dreiging van een militair conflict in Europa neemt toe. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat er altijd capaciteit is voor militair transport op het spoor."

Voorrangsregeling

Militaire transporten komen nu vrijwel op de laatste plaats. Ze zijn aangewezen op de zogenoemde reservecapaciteit die overblijft nadat spoorbeheerder ProRail de beschikbare capaciteit heeft verdeeld. Als ook die vol zit, moet een trein met bijvoorbeeld tanks wachten tot er wel plek is.

Of ander treinverkeer moet wijken voor een militair transport, hangt onder meer af van wat er wordt vervoerd. Een trein met munitie die doorlopend bewaakt moet worden, kan bijvoorbeeld voorrang krijgen. Ook het actuele dreigingsbeeld speelt een rol. Van de voorrangsregeling wordt pas gebruikgemaakt als het echt niet anders kan, benadrukt Aartsen.

Verplichtingen

Het kabinet loopt met deze regels vooruit op Europese wetgeving die meer prioriteit geeft aan militaire transporten over het spoor. Het bieden van voldoende capaciteit voor het vervoer van troepen en wapentuig per trein behoort ook tot de verplichtingen als lidstaat van de NAVO. De maatregel gaat op zijn vroegst in het najaar van 2026 in.

Door ANP

