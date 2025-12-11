Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rutte: Europa verliest honderden miljarden bij nederlaag Oekraïne

Rutte: Europa verliest honderden miljarden bij nederlaag Oekraïne

Oekraïne

Vandaag, 14:58

Link gekopieerd

NAVO-topman Mark Rutte waarschuwt dat Europa een hoge prijs betaalt als Oekraïne de oorlog tegen Rusland verliest. In een toespraak in Berlijn stelde hij dat Europese landen dan honderden miljarden extra moeten investeren in hun eigen verdediging.

Zonder die steun zouden economieën en nationale begrotingen onder zware druk komen te staan en zouden grote bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

Tijdens de oorlog zijn niet alleen inwoners slachtoffer, maar ook dieren. Zo zaten deze beren in een kapotgeschoten dierentuin in het oosten van Oekraïne, maar zijn nu veilig in Nederland:

Oekraïense beren ontsnappen aan oorlog: nu veilig in Ouwehands Dierenpark
1:41

Oekraïense beren ontsnappen aan oorlog: nu veilig in Ouwehands Dierenpark

Bijna een jaar geleden probeerde Rutte de inwoners van de NAVO-landen al wakker te schudden. De 32 lidstaten moesten een "oorlogsmentaliteit" aannemen, stelde hij. Nu haalt hij zelfs de beide wereldoorlogen aan als een strijd waarvoor de NAVO zich gereed moet maken. Maar "ik ben bang dat te velen stilletjes achteroverleunen", constateert hij. "Te velen voelen de urgentie niet. Te velen denken dat de tijd aan onze kant staat." Maar "wij zijn Ruslands volgende doelwit".

De afgesproken defensie-uitgaven van 3,5 procent van het bbp zijn volgens Rutte niet genoeg. Bij een nederlaag van Oekraïne moeten die “enorm” omhoog. Hij schetst een scenario van noodbegrotingen, pijnlijke ingrepen en grote bezuinigingen.

Door ANP

Lees ook

Kabinet trekt opnieuw portemonnee voor Oekraïne: 700 miljoen extra steun
Kabinet trekt opnieuw portemonnee voor Oekraïne: 700 miljoen extra steun
Keijzer wil dat Oekraïense vluchtelingen huur en zorgpremie gaan betalen
Keijzer wil dat Oekraïense vluchtelingen huur en zorgpremie gaan betalen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.