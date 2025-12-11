Rutte: Europa verliest honderden miljarden bij nederlaag Oekraïne

NAVO-topman Mark Rutte waarschuwt dat Europa een hoge prijs betaalt als Oekraïne de oorlog tegen Rusland verliest. In een toespraak in Berlijn stelde hij dat Europese landen dan honderden miljarden extra moeten investeren in hun eigen verdediging.

Zonder die steun zouden economieën en nationale begrotingen onder zware druk komen te staan en zouden grote bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

Tijdens de oorlog zijn niet alleen inwoners slachtoffer, maar ook dieren. Zo zaten deze beren in een kapotgeschoten dierentuin in het oosten van Oekraïne, maar zijn nu veilig in Nederland:

1:41 Oekraïense beren ontsnappen aan oorlog: nu veilig in Ouwehands Dierenpark

Bijna een jaar geleden probeerde Rutte de inwoners van de NAVO-landen al wakker te schudden. De 32 lidstaten moesten een "oorlogsmentaliteit" aannemen, stelde hij. Nu haalt hij zelfs de beide wereldoorlogen aan als een strijd waarvoor de NAVO zich gereed moet maken. Maar "ik ben bang dat te velen stilletjes achteroverleunen", constateert hij. "Te velen voelen de urgentie niet. Te velen denken dat de tijd aan onze kant staat." Maar "wij zijn Ruslands volgende doelwit".

De afgesproken defensie-uitgaven van 3,5 procent van het bbp zijn volgens Rutte niet genoeg. Bij een nederlaag van Oekraïne moeten die “enorm” omhoog. Hij schetst een scenario van noodbegrotingen, pijnlijke ingrepen en grote bezuinigingen.