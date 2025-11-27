Volg Hart van Nederland
Keijzer wil dat Oekraïense vluchtelingen huur en zorgpremie gaan betalen

Beleid

Vandaag, 18:00

Asielminister Mona Keijzer (BBB) wil dat Oekraïense vluchtelingen met een baan huur en premie voor de ziektekostenverzekering gaan betalen, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook krijgen ze een speciale vluchtelingenstatus die erop gericht is dat ze terugkeren naar hun moederland als daar vrede is. Dat moet de Europese regeling voor deze groep vervangen, die in maart 2027 verloopt.

Door ANP

