Statushouder weigert huis en raakt opvangplek kwijt

Rechtszaak

Vandaag, 17:39

De rechter heeft bepaald dat een 25-jarige Afghaanse statushouder het asielzoekerscentrum (azc) in Luttelgeest binnen twee weken moet verlaten. Hij weigerde eerder een geschikte woning in Marknesse, waardoor hij zijn recht op opvang in het azc verloor, is te lezen op de site van Omroep Flevoland.

In de rechtszaal gaf de man aan dat hij niet alleen in Marknesse wilde wonen. “Ik heb een zwaar leven gehad, hier geen familie, en ik heb mentale problemen,” zei hij. Hij wilde liever bij vrienden in het azc blijven, maar het COA kon dit niet toestaan.

De laatste tijd zijn er steeds meer demonstraties tegen azc's. Zo ook een aantal weken geleden in Houten:

Meerdere aanhoudingen bij protest tegen azc in Houten
'Opvangplekken hard nodig'

Het COA had de woning als passend beoordeeld. De rechter oordeelde dat de man meerdere keren was gewezen op de gevolgen van weigering en dat de woning niet ongeschikt was. Het afwijzen van de woning was een eigen keuze.

Volgens het vonnis zijn de opvangplekken in het azc hard nodig voor anderen die recht hebben op onderdak. De statushouder kan terecht bij de gemeente of Vluchtelingenwerk voor hulp.

