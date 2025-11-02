Expositie in Park Valkenberg Breda beklad met hakenkruizen en racistische leuzen

Nog niet eens één dag was de lhbtiq+-expositie in Park Valkenberg in Breda geopend en meteen zijn de kunstwerken vernield. Onder andere hakenkruizen en racistische leuzen zijn op de expositie geschreven. De organisatie deed na de ontdekking aangifte en de politie zoekt mensen die meer informatie hebben over de dader(s).

De expositie die sinds zaterdag 1 november in Park Valkenberg in Breda te zien is, moet een ode brengen aan de levensverhalen van queers die tegen de stroom in kiezen voor hun eigen weg, ook al is dat soms pas op latere leeftijd. Maar nog binnen 24 uur zijn de kunstwerken die in het park te zien zijn beklad met leuzen als 'nee azc' en hakenkruizen. Met camerabeelden wordt nu onderzocht wanneer het vandalisme precies heeft plaatsgevonden.

Haat tegen lhbtiq-gemeenschap

Paul Depla, de burgemeester van Breda, vindt het vreselijk wat er is gebeurd en reageert zondagmiddag op sociale media: "Het toont de haat tegen de lhbtiq-gemeenschap. Een haat die we in Breda met alle kracht zullen blijven bestrijden. Er is aangifte gedaan."

De politie is naarstig opzoek naar getuigen. "Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de expositie of beschikt u over camerabeelden die iets kunnen tonen? Bijvoorbeeld beelden van een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam. Bel de politie via 0800-6070." Wil je liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.