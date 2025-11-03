'Strengere regels: veiligelanders straks niet meer aan het werk'

Asielzoekers uit zogenoemde veilige landen mogen binnenkort helemaal niet meer werken in Nederland. Dat schrijft De Telegraaf op basis van plannen van demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken). De maatregel maakt deel uit van het Europese Migratiepact en gaat naar verwachting in op 12 juni 2026.

Op dit moment mogen vluchtelingen pas na zes maanden in de asielprocedure aan het werk. Die termijn wordt verkort naar drie maanden, maar alleen voor mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning. Voor veiligelanders, afkomstig uit landen die als veilig worden beschouwd, en asielzoekers die een gevaar vormen voor de veiligheid, geldt straks een volledig werkverbod.

Daarnaast schrapt Paul officieel de oude regel dat asielzoekers slechts 24 weken per jaar mochten werken. Die beperking werd eind 2023 al ongeldig verklaard door de Raad van State, waardoor het aantal werkende asielzoekers sterk is toegenomen. In 2022 ging het nog om 600 werkvergunningen, terwijl er in de eerste acht maanden van dit jaar al ruim 16.500 werden verleend.