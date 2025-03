Opeens halvering instroom 'veiligelanders': 'Komen gewoon minder mensen'

De instroom van asielzoekers uit veilige landen daalt plotseling fors, meldt De Telegraaf. Veiligelanders zijn asielzoekers die weinig kans op een verblijfsvergunning maken omdat hun land van herkomst in principe geen gevaarlijk land is. Ze komen bijvoorbeeld uit Marokko of Tunesië. Deze groep zorgt vaak voor overlast.

"Nederland zit in een asielcrisis," met die woorden verklaarde minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) in augustus 2024 dat ze meer maatregelen wil nemen om de toestroom van asielzoekers en nareizigers te beperken. Dat zie je in de video bovenaan.

Jarenlang kwamen er ongeveer duizend veiligelanders per jaar naar Nederland. Sinds december neemt het aantal aanvragen van veiligelanders opeens hard af, ziet De Telegraaf in maandcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In december werden nog zestig nieuwe aanvragen geregistreerd, in januari en februari veertig. Dat duidt op een halvering.

De IND zegt tegen De Telegraaf dat het lastig is om precieze redenen aan te wijzen voor de afname: "Wij doen qua werkwijze in elk geval niets anders: er komen momenteel gewoon minder mensen. Verzoeken van veiligelanders worden met voorrang afgehandeld, doorgaans in een kwestie van weken.”

De Telegraaf