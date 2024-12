Kabinet akkoord met eerste asielwetten van minister Faber

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste drie asielwetten van minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie). Het gaat om voorstellen voor onder meer de invoering van een tweestatusstelsel voor asielzoekers, het schrappen van asielvergunningen voor onbepaalde tijd en het beperken van gezinshereniging.

Doel van de wijzigingen in het asielbeleid is om de komst van nieuwe asielzoekers naar Nederland te verminderen en erkende vluchtelingen minder lang te laten blijven en te laten terugkeren.

Faber is tevreden met het pakket maatregelen en meldt dat ze blij is dat de ministerraad ermee heeft ingestemd. "Door minder instroom en meer terugkeer neemt ook de druk af op de IND en asielopvang, en daarmee de druk op huisvesting, zorg en onderwijs", laat ze weten.

Premier Dick Schoof denkt dat de asielplannen van Faber hopelijk in de nazomer ingaan. Hij gaat zich persoonlijk inzetten om de wetsvoorstellen door de Eerste Kamer te krijgen, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Schoof gaat Faber ondersteunen bij haar inspanningen om ook oppositiepartijen in de Eerste Kamer te overtuigen, kondigt hij aan. Dat is "logisch" bij voorstellen "die uitermate belangrijk zijn voor dit kabinet". Hij hoopt dat dat slaagt "tussen de zomer en het najaar".

Drie wetsvoorstellen

De voorstellen zijn vervat in drie wetsvoorstellen die nu voor advies naar de Raad van State gaan. Daarna moeten ze nog behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Eerder mislukte een poging van Faber om tot staatsnoodrecht te komen om het aantal asielzoekers te verminderen. Daardoor zou het parlement omzeild worden en dat stuitte op verzet van de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Faber wacht de adviezen "gewoon rustig af. U kent mij denk ik wel als een positief mens", zei ze na afloop van het kabinetsberaad. De adviezen zal ze nog opnieuw gaan bespreken met haar collega's, zei ze.

