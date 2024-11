Wethouders keihard over asielplannen kabinet: 'Dit maakt inburgeren onmogelijk'

Bijna negentig wethouders en enkele burgemeesters hebben in een opiniestuk in Vrij Nederland stevige kritiek geuit op het nieuwe asielbeleid van het kabinet-Schoof. Ze noemen de plannen "bijkans onmogelijk" voor nieuwkomers om hun plek te vinden in de samenleving. Volgens de lokale bestuurders ondermijnt het beleid de mogelijkheden voor nieuwkomers om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Het kan ook anders, in de bovenstaande video leggen Roel en Ingrid uit waarom zij de Syrische statushouder Hala in huis hebben genomen.

Het kabinet wil de duur van tijdelijke verblijfsvergunningen verkorten, onbepaalde vergunningen afschaffen en delen van Syrië als veilig verklaren. "Voor ons is dit onaanvaardbaar," schrijven de wethouders, die vrezen dat dorps- en stadsgenoten die succesvol zijn ingeburgerd, alsnog worden uitgezet. Ze vinden dat de plannen niet alleen onmenselijk, maar ook ongrondwettelijk zijn.

In het opiniestuk benadrukken de bestuurders dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van alle inwoners, inclusief statushouders. "Onze beroepseer wordt op de proef gesteld," stellen ze. Gemeenten moeten volgens de plannen meewerken aan het uitzetten van mensen die ze zelf hebben geholpen met integratie en huisvesting.

Terugdraaien van bezuinigingen

De bestuurders willen dat het kabinet afziet van "stoere, ongrondwettelijke en onhaalbare plannen". In plaats daarvan zouden gemeenten en provincies meer geld moeten krijgen om "huisvesting, inburgering, onderwijs en zorg voor nieuwkomers goed te regelen". Daarvoor is het volgens de wethouders nodig de "forse bezuinigingen op het gemeentefonds" terug te draaien.

ANP